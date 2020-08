Hábeas corpus de la Defensoría General por detenidos y Covid-19

En Tartagal, las defensoras oficiales Lorena Babicz y Natalia Paganiceldas tuvieron que presentar un hábeas corpus ante el juez Ricardo Martoccia para que aislaran a dos detenidos alojados en la Comisaría 42 que tenían síntomas compatibles con la Covid-19. Por otro lado, el defensor general Pedro García Castiella intervino ayer junto al defensor oficial de Embarcación, Luis Veliz, ante la situación de un detenido en Coronel Juan Solá que dio positivo y permanecía en la comisaría donde había otros 21 detenidos repartidos en dos celdas que están al lado. El hombre fue hospitalizado pasadas las 17. Trabajadores sanitarios hicieron controles sanitarios en la dependencia policial.

García Castiella adelantó que insistirán esta semana con un hábeas corpus colectivo en el caso de las detenidas de la Unidad Carcelaria 4 y con presentaciones individuales por personas en alto riesgo de contagio que están detenidas en la provincia.

"Están superpobladas las comisarías, no deberían ser lugares de alojamiento. En Tartagal nos llegó la versión de que había dos presos con sintomatología. Las defensoras Babicz y Paganiceldas presentaron un hábeas corpus colectivo y correctivo ante el juez Martoccia, quien lo resolvió de modo favorable en 48 horas", informó a Salta/12 el defensor general.

El hábeas corpus presentado en Tartagal se realizó a los fines de evitar la posible multiplicación de contagios en las personas privadas de libertad en la dependencia policial. El juez Martoccia, integrante de la Sala I del Tribunal de Juicio, con funciones de juez de Ejecución y de Detenidos, ordenó un amplio dispositivo de bioseguridad que incluyó el control de temperatura corporal a cada uno de los detenidos, detectándose dos hombres con temperaturas mayores a 37 grados, quienes quedaron alojados en forma separada del resto para su seguimiento, asistencia y control médico. Desde la Defensoría General se informó que la salud de ambos evoluciona en forma favorable.

El juez ordenó que los detenidos reciban inmediata atención médica y que se realicen los testeos necesarios, además dispuso la implementación de las medidas de distanciamiento social y desinfección de la totalidad de personas que trabajan y las que están detenidas en la dependencia policial.



Se le consultó al defensor general por qué fue necesario un hábeas corpus para que se tomen medidas ante detenidos con síntomas: dijo que no tenía respuesta para ello. Consideró que "todo es muy precipitado cuando se dan casos positivos o sospechosos" y que la situación es complicada ante la superpoblación en las comisarías y un sistema de salud que está sobrecargado en el norte.

Detenido con Covid en Morillo

En Coronel Juan Solá se dio a conocer este miércoles que un hombre de 39 años dio positivo para la Covid-19. En un primer momento hubo un comunicado oficial del hospital local que hizo presuponer a la población que esta persona estaba internada.

Sin embargo, con el correr de las horas se supo que se trataba de un detenido que al parecer se habría contagiado cuando lo llevaron a declarar a Tartagal. Por la tarde, en declaraciones al periodista Luis Ibarra, de Radio Génesis, el comisario Sánchez Rosado, de la Comisaría 44, informó que el hombre no había sido hospitalizado y permanecía alojado en la dependencia policial sin el aislamiento correspondiente.

"Le pregunté al comisario si el hombre estaba aislado y me dijo que estaba en la celda con los otros presos. Pregunté cuántos presos había y me dijo que había como 22. En la Comisaría hay solo dos celdas", contó Ibarra a Salta/12. "Cuando mencioné que se tendría que aislar a todos los policías, me dijo que 'alguien tiene que trabajar'", añadió.

Ibarra contó que el comisario pidió a los familiares que fueron a visitar a los detenidos que se aislaran. El funcionario policial también habría expresado que esperaban instrucciones del Ministerio de Salud.

Consutado por Salta/12, el comisario remitió al área de prensa de la Policía de Salta, área que desvió la consulta al COE provincial, donde no hubo respuesta. Sánchez Rosado dijo que cuando lo llamaron no habían aislado al detenido porque recién habían dado positivo el resultado. "El personal del hospital tenía que ir a entrevisar a los detenidos para ver qué síntomas tienen. Ya se lo llevaron en ambulancia", dijo. También informó que el área de epidemiología del hospital se encontraba realizando controles al resto de los detenidos.

La internación del detenido con Covid-19 se hizo alrededor de las 17.30. García Castiella informó que habló con el comisario y también con el defensor oficial de Embarcación, quien tomó intervención. "Mi preocupación es sobre el resto de detenidos y personal policial. Se ha aislado a 6 policías que han estado con el detenido en el traslado y en contacto con los otros detenidos", puntualizó.

Más presentaciones

El defensor general de la provincia adelantó que esta semana insistirá con un hábeas corpus colectivo por la situación de las detenidas en la Unidad Carcelaria 4. Ya hizo una presentación que fue rechazada por la jueza Claudia Puertas y por la Corte de Justicia de Salta, en ella pedía prisión domiciliaria para las detenidas que se encuentran en grupo de riesgo y también para quienes permanecían con niños y niñas. La Asociación Pensamiento Penal había acompañado y respaldado el pedido con un amicus curiae ante la Corte.

La jueza Puertas ordenó controles médicos al grupo de riesgo y que se mantengan las condiciones de higiene de toda la población carcelaria. "No hubo resultado positivo respecto a lo que habíamos presentado, era para personas que estaban a punto de cumplir condena. A ninguna le hizo lugar la Corte. Estaremos interponiendo otra vez un hábeas corpus, en base a la nueva situación epidemiológica", anunció García Castiella.

El jefe de los defensores dijo que también harán presentaciones individuales por personas que están en condiciones de riesgo severo, tal es el caso de quienes están inmunodeprimidas, que tienen SIDA y problemas respiratorios. García Castiella señaló que los 17 defensores de Capital, 1 de Cafayate, 2 de Metán, 3 de Tartagal, 1 de Embarcación, 3 de Orán y 1 de Anta trabajarán en ello en toda la provincia. También planteó que cada defensor tiene alrededor de 400 o 500 trámites, por lo que están con limitaciones.

Puntualizó que en la Alcaidía de la Ciudad Judicial, luego de que presentaran un hábeas corpus fueron mejorando las condiciones de detención. Dijo que se aisló a mayores de 60 años y a la población de riesgo y que desde marzo se dispuso que los ingresantes estén aislados en otro lugar hasta cumplir las semanas de aislamiento. "Ahora se hizo una nueva visita con personal de epidemiología que realizó observaciones y perfeccionó el aislamiento de ingresantes con la realización de test PCR", sostuvo.