Coronavirus: el laboratorio argentino estima que la vacuna podría estar en enero

El director de operaciones del laboratorio mAbxience , Esteban Corley, afirmó que es posible que tengan “en condición comercial” la vacuna contra el coronavirus “en el primer semestre del año que viene, en enero o febrero". “Para América Latina, excluyendo Brasil, estamos pensando en 250 millones de dosis", agregó.

Este miércoles, el presidente Alberto Fernández anunció que el laboratorio mAbxience estará encargado de la "producción de la sustancia activa de la vacuna" que está desarrollando la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZeneca. “Esta vacuna está en la fase tres de estudio -detalló Corley y prometió trabajar con la mayor celeridad posible-. Se piensa que a fines de octubre, primeros días de noviembre estarán los resultados definitivos de su eficacia".

El director de operaciones de mAbxience estimó que, en una primera etapa se producirán entre 20 y 23 millones de dosis por mes. "La intención es luego duplicarlo y llegar a 50 millones", afirmó y señaló que, según los análisis de AstraZeneca, "hay una necesidad primaria de unas 250 millones de dosis en la región". Además, aseguró que en el laboratorio están “listos para empezar”.

"Nosotros vamos a producir el antígeno de la vacuna. Ese inmunógeno luego irá a México y será puesto en las jeringas o en los viales multidosis, que es una de las cosas que se hace cuando hay que vacunar en caso de pandemia. Se hacen frascos multidosis para poder ir a los centros de vacunación", contó el virólogo.

Al igual que el ministro de Salud, Ginés González García, Corley sostuvo que, una vez que la vacuna esté lista, los mayores de 60, los trabajadores de la salud, las fuerzas de seguridad y la población de riesgo tendrán prioridad para recibirla.

La eficacia de la vacuna

Respecto a la eficacia de la vacuna, Corley afirmó que, hasta ahora, se probó que con una sola dosis la cobertura es del 91 por ciento. "Se le hizo una segunda vacunación a un subgrupo y ahí fue del 100%, lo cual es inusual", resaltó, aunque aclaró que la respuesta depende de cada organismo.

Sin embargo, todavía no se sabe cuánto tiempo dura la inmunidad producida por la inoculación. "Los anticuerpos siempre bajan con el tiempo, pero eso no quiere decir que no estés protegido, lo que importa es la memoria del organismo", señaló Corley.

Producir "a riesgo"

El 21 de febrero pasado, mAbxience sumó su segunda planta en Argentina en la localidad bonaerense de Garín. La planta fue inaugurada por el presidente y por el gobernador Axel Kicillof y requirió de una inversión de 40 millones de dólares.

Corley opinó que gracias a la prefinanciación de la Fundación Slim y otras entidades involucradas que trabajan “a costo”, se puede ganar tiempo para, una vez que se valide la vacuna, se pueda abastecer a los países latinoamericanos más rápido. "La gran apuesta que estamos haciendo todos es que estamos produciendo a riesgo. A esta altura, uno ya tiene una sospecha bien fundada de que el resultado va a ser exitoso, pero de todas formas tiene que tener resultados y cada país tiene que autorizarla", afirmó.

El director de operaciones de mAbxience detalló que la Universidad de Oxford mandará “la tecnología para producir el antígeno”. "Casi todas las vacunas que estamos viendo apuntan a las proteínas (del SARS-Cov-2) para poder generar en nuestros organismos una respuesta inmune. Es decir, estimula el organismo con esa proteína, pero sin el virus que es el que causa el daño. Así, el organismo monta una respuesta inmune y cuando realmente llega el virus, ya está preparado y tiene una memoria inmunológica", aseguró.