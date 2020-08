San Pedro propone construir un Parque Industrial de cannabis medicinal

El municipio de San Pedro presentó este miércoles un proyecto para desarrollar el primer Parque Industrial de producción de cannabis con fines medicinales del país. "Firmamos una carta de intención con la empresa Clúster Cannábico para desarrollar el Parque, el proyecto ya está presentado en el Ministerio de Salud de la Nación y luego pasaría al de Seguridad para ser reglamentado", informó a Página|12 Cecilio Salazar, intendente de San Pedro. Además, Salazar detalló que su intención, si la nueva reglamentación de la Ley de Cannabis Medicinal anunciada por la cartera sanitaria lo permite, es producir para el expendio en farmacias del país: "La idea es que sea para el mercado interno, no lo vemos solo desde el punto de vista comercial, debería estar en las farmacias porque si no muchas familias que lo necesitan no pueden acceder".

“En este proyecto el Estado asume un rol central como articulador, facilitador y ordenador de la actividad y genera los incentivos para que los privados puedan desarrollar sus actividades", sostuvo Pablo Fazio, presidente de Clúster Cannabico, quien detalló que "a diferencia de un Parque Industrial común, donde en general se agrupan empresas de actividades diversas, acá la palabra 'clúster' refiere a un lugar donde las empresas se congregan en función del mismo objetivo, en este caso el cannabis y sus derivados".

Según informaron desde el municipio, la intención es que el Parque funcione como un "ecosistema" que integre "toda la cadena de valor, investigación y servicios para la producción del cannabis y sus derivados, buscando articular con el sector académico y con vínculos con los organismos públicos". En este sentido, Salazar indicó que el proyecto fue realizado con "participación activa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)".

"El proyecto se inicia en 2018, casi al unísono que el aprobado en Jujuy , pero lamentablemente no pudimos ser autorizados por el gobierno anterior que solo autorizó a Jujuy. Nuestro proyecto está enmarcado en la ley que habilita la producción, investigación científica y uso terapéutico", sostuvo el intendente, quien detalló que "a principios de año tuvimos una reunión con el ministro de Salud Ginés González García y con el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca Luis Basterra, ahí quedó el compromiso de avanzar".

El pasado 16 de julio el Ministerio de Salud de la Nación anunció que se encuentra en desarrollo una nueva reglamentación de la Ley 27.650 de "Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus derivados". Entre otras cosas, allí se informó que se impulsará la producción pública de aceite de cannabis, se permitirá el cultivo con fines terapéuticos y el expendio de aceites en farmacias, lo que no había sido permitido en la reglamentación original del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, aún no se tienen detalles del lugar que ocuparía el sector privado y si va a ser habilitado para producción y venta de cannabis con fines medicinales dentro del país.

"El decreto reglamentario actual es restrictivo, no permite la venta en el país y nuestra idea es que la producción sea para consumo interno porque no lo vemos solo desde el punto de vista comercial, debería haber expendio en las farmacias, si no sucede que muchas familias que lo necesitan no pueden acceder", señaló Salazar.

Por su parte, Fazio sostuvo que esperan que a nivel nacional se pongan en marcha los mecanismos regulatorios que permitirían la habilitación del Parque: "Tenemos la expectativa de que próximamente se abra la posibilidad a nivel nacional de ir a un desarrollo productivo integral de la industria del cannabis". En este sentido, explicó que el proyecto del Parque "tiene una mirada a largo plazo, que incluye productos infusionados con derivados del cannabis, como los cosméticos, alimentos y bebidas. En Estados Unidos esta industria genera 17 mil millones de dólares anuales, a un ritmo de crecimiento del 25 por ciento".

Aunque aún no se confirmó en qué lugar de la ciudad se instalaría el Parque, Fazio señaló que ya se encuentran en condiciones de iniciar los análisis de prefactibilidad del predio: "Estamos evaluando cinco o seis propuestas de lugares diferentes. Hay que determinar cuál es la ubicación estratégica desde el punto de vista de la seguridad ya que no puede estar muy cerca de un centro urbano", indicó.

Informe: Santiago Brunetto.