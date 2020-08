62 secuestros, torturas, y un homicidio en lo que fue la Brigada de Investigaciones de Lanús

Los Crímenes de "El Infierno" durante la última dictadura serán juzgados el 7 septiembre

Se sentarán al banquillo de los acusados ex ministro de Gobierno bonaerense, Jaime Lamont Smart, los ex comisarios de la policía provincial Miguel Osvaldo Etchecolatz, Juan Miguel Wolk y Rómulo Ferranti y el ex agente de esa fuerza, Miguel Ángel Ferreyro. Las querellan temen un retraso.