“Lo importante es que la música llegue”

Planeta X vuelve a la carga, con energías renovadas y más sonidos por compartir. El proyecto paradigma de la música independiente de Rosario ya reúne más de veinte años y ahora edita su disco número 120. 24 tracks que son un cúmulo de experiencias sonoras distintas, coincidentes en el ánimo experimental, como una bomba que explotará, íntima, entre las paredes del aislamiento social de cada uno y cada una.

PXVA 2020 significa varias cuestiones, como la de proseguir en este empeño que es cuño de vida para sus integrantes; entre ellos, Andrés Mantello. “Mi último disco no lo saqué por Planeta X, tal vez para cerrar una etapa, pero lo cierto y raro es que de algún modo, a ese disco se lo iba mostrando a Charlie (Egg), a Juani (Favre); es decir, Planeta X siempre está presente. Y por más que ahora no tenga un espacio físico que lo haga visible, la música nunca la dejamos de hacer”, comenta el músico.

En este sentido, PXVA 2020 –-que puede escucharse gratuitamente en www.planetax.org.ar/pxva2020 -- es la síntesis de un estado de ánimo histórico y particular, que dice sobre la urgencia de estos días. Al respecto, Mantello señala que “si bien se venía hablando desde las ganas de hacer algo, hacía rato que no estábamos visiblemente juntos. Cuando arrancó marzo, resultó la excusa para hacer un disco. Fue el disparador. Y lo que noté es que era una buena forma de sacar algo productivo. Como la cuarentena nos hizo preguntar cuándo nos íbamos a reencontrar, el compilado fue una forma de sentirnos cerca. Por más que por las redes uno esté permanentemente en contacto, acá lo hicimos de un modo concreto, trabajando”.

El compilado reúne, entre otros, los nombres de Klezmer Karaoke Kit, Dj Cutx, Gina Valenti, Charlie Egg, Alpha Centauri, Checho, Martín Arias, Oscar Favre, Fer Mariño, y el propio Mantello. “Fue también la oportunidad de invitar a otros artistas para que participen. Porque lo que tuvo de bueno Planeta X es pensarse como una experiencia que se pueda prolongar, y no quedara sólo en aquellos que formamos parte desde un principio. Es más un espíritu”, continúa.

El rasgo que predomina es bien experimental, y Mantello dice que le gusta que haya sido así, porque “es como el espíritu de los tiempos. Tanto para el que hace la música como para el que la va a escuchar, porque te corre de tu lugar de confort. Hay un paralelo que se me ocurre, y es que lo que genera esta pandemia es una situación experimental también, porque donde antes tenías certezas de ciertas cosas ahora no es tan así. Por eso, una buena manera de estar en forma me parece que lo expresa un poco esto”.

Justamente, la propuesta tuvo que ver con realizar canciones atravesadas por los sonidos posibles y a disposición en las casas de cada artista. Nada de canciones descartadas de otros trabajos, sino producidas especialmente para éste. “La consigna fue hacer algo especial para esta situación, con las herramientas que se tenían. En el caso mío, aproveché para hacer algo que tenía pensado para un disco próximo, plenamente con violín. Lo lindo del compilado es que me permitió hacer una pequeña prueba. El disco es algo fresco, y lo rescato”.

De manera acostumbrada a Planeta X, PXVA 2020 circula libremente y “eso es algo que nunca se dejó de plantear, porque lo más importante es comunicar. En una época hacíamos una experiencia que se llamaba ‘Discos al Costo’, cuando la gente todavía buscaba los CDs y cobrábamos el precio que salía hacer el disco. Estaba bueno, no porque la música no valga plata, sino porque lo importante estaba en acercar. Nunca quisimos pasar por la barrera industrial de la música. Lo importante es que la música llegue”, concluye.

Más música en EP

En otro orden, entre las novedades musicales que circulan figuran los respectivos EP’s de Vermut y Lucas Roma. En el caso de Vermut, Mapamundi significa el primer trabajo del grupo que integran Gastón Garnero (voz, composición y letras) y Agustín Perié (producción, grabación, mezcla y mastering). Grabado mayormente en formato homestudio, las cinco canciones evidencian un trabajo vocal notable, articulado a la par de letras urbanas y una variedad rítmica con base en el uso de la guitarra criolla, samples, plugins y baterías electrónicas.

Vermut

En otro orden, Lucas Roma presenta Soft (Remedio Casero Discos), cuatro canciones en las cuales sobresale un ánimo íntimo, evidentemente afectado por estos días de encierro. En dos de ellas, integra en calidad de artistas invitados a Zowie y Andrés Ruiz. También realizador audiovisual, Lucas Roma realizó el videoclip de “Esos tesoros”, en donde se acentúa el clima nostálgico, algo dolido, con imágenes de archivo personal y producción propia.