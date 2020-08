El colombiano Quintero entrenó en River Plate

El mediocampista colombiano Juan Fernando Quintero se incorporó este viernes a los entrenamientos que River lleva adelante en el predio deportivo que posee en Ezeiza, mientras aguarda una definición sobre su posible partida al fútbol de China.



Quintero le puso fin a la cuarentena que llevaba adelante tras haber arribado desde su país hace dos semanas, se sometió a un hisopado por tercera vez en su domicilio en el barrio privado de Canning que arrojó resultado negativo y luego se acopló al plantel que trabajaba desde el lunes en el predio River Camp bajo las órdenes del entrenador Marcelo Gallardo.



River recibió una oferta del Shenzhen de China por el volante ofensivo, donde juega su compatriota Hilario Preciado, que fue considerada insuficiente. Desde Núñez esperan que los chinos mejoren esa oferta para que el pase se concrete y deje en las arcas 10 millones de dólares libres de todo tipo de gastos.



En otro orden de cosas, Robert Rojas fue el último en volver del exterior el pasado 1° de agosto porque no consiguió vuelos desde Paraguay y tuvo que hacer el viaje en auto, razón por la cual se sumará este sábado a los trabajos, cuando se cumpla el lapso exacto de dos semanas de cuarentena.



No obstante, Rojas fue el único que pudo practicar en esta cuarentena, ya que en Paraguay se habilitó la actividad y eso posibilitó que pueda trabajar con el seleccionado de su país, conducido por Eduardo "Toto" Berizzo.



El entrenamiento de este viernes en el River Camp volvió a dividirse en tres grupos y en dos canchas, con trabajos para los arqueros en el segundo turno y con tareas aeróbicas y de potencia con pelota.



En el primer turno, Franco Paredes, Enzo Pérez, Cristian Ferreira, Gonzalo Montiel, Matías Suarez y Elías López trabajaron en la cancha 1, en tanto en la cancha 2 estuvieron Lucas Martínez Quarta, Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio, Ignacio Fernández, Lucas Beltrán y Julián Alvarez.



Luego entraron los arqueros Franco Armani, Germán Lux, Enrique Bologna y Franco Petroli, quienes se entrenaron junto al entrenador de la reserva, Adrián Olivieri, ya que Carlos Montes no está autorizado a trabajar.



El grupo del tercer turno de trabajo estuvo integrado por Javier Pinola, Milton Casco, Santiago Sosa, Lucas Pratto, Federico Girotti y Franco Zuculini en una cancha, y Quintero, Jorge Carrascal, Rafael Borré, Paulo Díaz, Nicolás de la Cruz y Franco Aguirre en la otra.