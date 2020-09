"Desahogo sexual": ¿Qué se sabe de la denuncia por abuso que se volvió viral en redes?

Las frases "QUE ASCO", "LO QUIERO MUERTO" y "DESAHOGO SEXUAL" se volvieron tendencia este sábado en las redes sociales, en alusión a la supuesta liberación de un hombre que había abusado a su hija de seis años. Rápidamente, Twitter se llenó de mensajes repudiando el accionar de la Justicia, pero sin la aparición de ninguna decisión judicial concreta. Lo mismo ocurrió con muchos medios de comunicación que levantaron la noticia con la definición "desahogo sexual", que este año despertó mucha indignación por el caso de violación en grupo en Chubut. ¿Qué se sabe del caso?

En diálogo con Página/12, fuentes de la UFI N°3 de Esteban Echeverría, fiscalía a cargo de la investigación, aclararon a este medio que nunca existió la liberación del denunciado porque en ningún momento estuvo detenido, así como tampoco existió una denuncia formal. El caso tomó notoriedad por la aparición de unos audios de Whatsapp que se atribuyeron al padre de la nena, donde aparecen detalles explícitos de una situación de abuso.

Sin embargo, las fuentes judiciales consultadas no pueden confirmar de dónde surgieron esos audios ni que pertenezcan a esa persona. "Supuestamente él vendió el teléfono y ahí aparecieron esos audios", explicaron.



Tras la difusión de esos mensajes, un grupo de vecinos de El Jagüel, partido de Esteban Echeverría, lugar donde vive el denunciado, se acercaron a su domicilio para "lincharlo". A partir de ese momento, el caso fue tomado por la UFI N°3 de Esteban Echeverría, desde donde se pidió a la comisaría de San Fernando que se tomara declaración a la madre de la nena, teniendo en cuenta que en esa jurisdicción viven ambas.

Allí no dieron curso al caso, y para no dilatar la investigación, desde la fiscalía de Esteban Echeverría tomaron el caso, se comunicaron con la ex esposa del denunciado y pidieron su colaboración para analizar los hechos. Según confirmaron a este medio, en la tarde de este sábado iban a avanzar en la toma de declaraciones sobre el tema.

Tras la información que comenzó a circular, la fiscalía se encuentra trabajando en estos momentos para aclarar la situación, mientras que se identificó el domicilio del denunciado y se dispuso la presencia de un patrullero en su casa.

Desde la UFI N°3 de Esteban Echeverría remarcaron la importancia de ser responsables y cuidadosos con la información publicada, en un caso que aún está en investigación y en una denuncia de abuso donde lo fundamental es preservar a la víctima y no revictimizarla.