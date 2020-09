NBA: Todo definido para los Playoffs

La NBA dará inicio este lunes a sus Playoffs tras la mini temporada regular disputada en la "Burbuja" de Orlando y que no deparó mayores sorpresas en cuanto a los clasificados. El último en conseguir su boleto fue Portland Trail Blazers, que había finalizado 8º (35 triunfos y 39 derrotas) en la Conferencia Oeste y debía disputar un mano a mano con Memphis Grizzlies (9º, con 34 victorias y 39 caídas) para llegar a la postemporada.

Denominado como "Play-in", el nuevo formato impuesto por la liga estadounidense le permite al 9º clasificado luchar por un lugar en los Playoffs si está a menos de cuatro partidos ganados del 8º. Para quedarse con ese boleto, debe vencer al 8º en dos juegos, que se iban a disputar este sábado y domingo. Finalmente, como Portland prevaleció en el primero, conservó su privilegio y ahora se medirá nada menos que con Los Angeles Lakers, primer clasificado del Oeste.

Portland llegaba al duelo en racha, con tres triunfos consecutivos de la mano de un gigante Damian Lillard, quien promedió 51,3 puntos durante ese lapso (con un pico de 61 unidades el martes ante Dallas). Este sábado, fue victoria ajustada por 126-122 de los Blazers ante los Grizzlies, que contaron con la estelar actuación del base Ja Morant (35 puntos), candidato al premio al Novato del Año. Por Portland, el líder anotador fue Lillard (31), bien acompañado por el escolta C.J. McCollum (29), el pivot bosnio Jusuf Nurkic (22) y el veterano alero Carmelo Anthony (21).



Definidos los clasificados, las series del Oeste serán: Lakers (1º) vs. Portland (8º), a iniciarse el martes desde las 22; Houston Rockets (4º) vs. Oklahoma City Thunder (5º), martes desde las 18.30; Denver Nuggets (3º) vs. Utah Jazz (6º), lunes a las 14.30; Clippers (2º) vs. Dallas Mavericks (7º), lunes desde las 22.

Mientras que por la Conferencia Este: Milwaukee Bucks (1º) vs. Orlando Magic (8º), martes a las 14.30; Indiana Pacers (4º) vs. Miami Heat (5º), el martes desde las 17; Boston Celtics (3º) vs. Philadelphia 76ers (6º), lunes a las 19.30; y los vigentes campeones Toronto Raptors (2º) vs. Brooklyn Nets (7º), lunes desde las 17.

Las series respetarán el formato clásico de siete partidos.