Murió Julián Zini, el cura chamamecero

El sacerdote y cantautor chamamecero Julián Zini falleció a los 80 años. El músico e integrante del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo estaba internado desde julio en el Hospital Vidal por una afección oncológica. El velatorio y sepelio se realizan este lunes en la localidad de Mercedes.

“Hasta siempre Pai Julián, gracias por todo Arandú de nuestra cultura y que descanses en paz”, escribió el presidente del Instituto de Cultura de la provincia de Corrientes, Gabriel Romero, quien confirmó la noticia del fallecimiento de Zini.

El gobernador correntino, Gustavo Valdés, también despidió al músico a través de sus redes sociales. “Con sus poemas y recitados, supo interpretar y expresar la esencia del ser correntino”, describió Valdés.

Durante su internación, Zini recibió mensajes de apoyo de distintas figuras reconocidas. Incluso Marcelo Bielsa grabó un video para “transmitirle toda la energía y toda la fuerza que sentimos los que admiramos su obra”.

Zini nació en Paraje El Centinela, Ituzaingó, Corrientes, y fue anotado en San José, Misiones, el 29 de septiembre de 1939. Realizó estudios de Filosofía y Teología en el Seminario Menor en la ciudad de Corrientes, los completó en el Seminario Mayor de La Plata y fue párroco en Mercedes, Curuzú Cuatiá y Goya. En el último tiempo fue vicario episcopal para la Cultura del Obispado de Goya en la parroquia San José Obrero.

En 1967 formó parte del Movimiento de Sacerdotes del Tercer Mundo junto a Miguel Ramondetti, Osvaldo Catena, Domingo Bresci y Luis Farinello, entre otros. A pesar de haber recibido amenazas para irse del país, Zini se negó a exiliarse. “Gracias a Dios no estuve preso. Me querían obligar a irme del país pero me quedé”, contó el sacerdote en una entrevista.

Durante la década del ‘70, Zini formó su primer conjunto “Los Hijos del Pay Ubre” con José Ramón Frette, Carlitos Miño, Joaquín Sheridan y Julio Cáceres. Además, comenzó a investigar al chamamé y la religiosidad en la región. Este trabajo fue plasmado en libros como Camino al Chamamé”, “El árbol de nuestra identidad”, “Memoria de la Sangre”, “Ñandé Roga”, “La Pura y Limpia Mamá Ama de Itatí”, “La Cruz Gil”, “Ñandé Rekó”, “Pueblo Arandú” y “Chamamé un modo de ser”.

En 2005, Zini recibió el “Tributo a la Trayectoria” en el campo de la Cultura Popular en el Senado de la Nación Argentina. En sus últimos años, el músico dio recitales en Corrientes, Chaco, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos y en 2016 se presentó en la Fiesta del Chamamé.

Asimismo, Zini brindó charlas para crear conciencia respecto a la preservación patrimonial y la defensa de las riquezas naturales de la región mesopotámica. Entre los temas que más desarrolló se encontraba la importancia del Acuífero Guaraní -reserva de agua dulce que se encuentra en Argentina, Brasil, paraguay y Uruguay-, los Esteros del Iberá y los ríos Paraná y Uruguay.