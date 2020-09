Koeman y su llegada al Barcelona: "Es el momento"

El entrenador del seleccionado de Países Bajos, Ronald Koeman, admitió este martes que "es el momento de dirigir al Barcelona", en un avance a su inminente llegada al club catalán que (todavía) tiene como emblema al astro argentino Lionel Messi y que recientemente despidió a Quique Setién tras el estruendoso 2-8 sufrido ante Bayern Munich.

Koeman mantuvo un breve diálogo con los medios de prensa luego de reunirse con Oscar Grau, un emisario que envió el Barcelona a Amsterdam para comenzar a analizar con la Federación local de Fútbol (KNVB) una rescisión del contrato que lo vincula con el seleccionado.

"Me gustaría dirigir al Barcelona, es el momento, pero no tengo nada definitivo, no firmé todavía. Un acuerdo es definitivo cuando se estampan las firmas en el contrato, sólo entonces es cien por cien seguro", se escudó el ex defensor de 57 años en declaraciones a la televisión pública local NOS.

Koeman tiene contrato con la KNVB con una cláusula de salida en el caso de recibir una oferta del Barcelona que regía hasta la Eurocopa 2020, torneo que fue pospuesto para 2021 a raíz de la pandemia de coronavirus y ese será un punto a tratar entre la federación neerlandesa y los directivos del club catalán.



Mientras tanto, la prensa neerlandesa da por hecho el fichaje, que se habría cerrado con éxito en la medianoche del lunes en la casa de Koeman en Países Bajos, según publicó el periódico De Telegraaf.

El contrato se extendería por dos años con la posibilidad de renovar por un tercero según los resultados deportivos, aseguró el mismo medio. El presidente del Barcelona, Josep Maria Bartomeu, habría hablado de forma extensiva con el técnico durante el pasado fin de semana para analizar los problemas del equipo y sus principales ambiciones. Así las cosas, el Barcelona ya habría pagado la cláusula de rescisión debido a que el contrato del técnico como seleccionador de Países Bajos se extiende hasta el verano de 2022.

Koeman, destacado como uno de los defensores más goleadores de la historia, aunque también se ubicaba como mediocampista, jugó en el Barcelona entre 1989 y 1995. En total, fueron 350 partidos, 106 tantos y 12 títulos obtenidos (4 Ligas españolas y una Copa de Europa entre ellos).



Su carrera como entrenador se inició en Barcelona mismo, como asistente del DT principal y compatriota Louis Van Gaal en 1999. Pero aquello no duró demasiado. Prontamente se hizo cargo de Vitesse en su país, para dar el salto a Ajax, donde estuvo por cuatro temporadas y levantó cuatro títulos entre 2001-2005. Luego llegaron pasos fugaces por Benfica de Portugal, PSV en su regreso a Países Bajos, Valencia de España, AZ Alkmaar y Feyenoord Rotterdam, donde logró asentarse por tres temporadas. Tras un periplo por la Premier League, en Southampton y Everton, le llegó su chance en la Selección de su país, que lo contrató luego de quedarse afuera del Mundial de Rusia 2018. En su primer torneo, la Liga de Naciones, llegó a la final y cayó con Portugal.