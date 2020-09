Anticuarentenas: Un encuentro virtual con marcadas ausencias

Un día después de la marcha anticuarentena del 17A, la mesa nacional de Juntos por el Cambio realizó un encuentro virtual en el que se vio plasmada la interna existente entre el ala dialoguista y el ala más dura de la oposición. Con algunas ausencias llamativas, como la del jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta, el encuentro realizado a través de Zoom, que se lleva a cabo semanalmente, finalizó con la presentación de un comunicado partidario en contra de la reforma judicial impulsada por el gobierno nacional.

Recién arribado a Zurich, en donde comenzará ejercer su rol como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA luego de haber pasado unas vacaciones en la Costa Azul, Mauricio Macri también participó del encuentro virtual, que se extendió durante una hora y media. Los dos principales puntos de conversación fueron la marcha anticuarentena, que ya había suscitado varias diferencias y tensiones en el interior de Juntos Por el Cambio, y la reforma judicial impulsada por el presidente Alberto Fernández. "Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad", tuiteó Macri, un rato después de que hubiera terminado la reunión y en un tono similar en el que se había expresado durante el Zoom. En diálogo con varios referentes del frente opositor, el expresidente pidió "prestar atención a las manifestaciones de la sociedad", al tiempo que remarcó que "la marcha interpela al espacio".

Durante el encuentro virtual, Macri también hizo hincapié en que no había que "abandonar" al electorado, que era necesario buscar una "cohesión interna" y "postura unificada" en relación a manifestaciones que movilizaban a sus seguidores. Una indirecta, tal vez, al sector de Juntos Por el Cambio que salió a tomar distancia de la protesta, como Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal. Y es que Macri es, junto a Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Alfredo Cornejo, uno de los principales exponentes del "ala dura" del partido, sector que apoyó, convocó y participó de la polémica marcha en contra del gobierno. "Mauricio estaba muy contento porque él cree que estas marchas fueron las que nos llevaron de un 32 por ciento de votos a 41 por ciento", contó Patricia Bullrich, en diálogo con CNN Radio. La titular del Pro, que supo ser una de las principales convocantes de la movilización anticuarentena así como la cara más visible de los reclamos contra las medidas del gobierno, fue también la más eufórica durante el encuentro virtual.

Rodríguez Larreta fue el gran ausente de la reunión. Según aseguraron desde su entorno, el jefe de Gobierno porteño no pudo participar porque se había cambiado el día del encuentro "a último momento" y, para entonces, él ya no tenía disponibilidad de tiempo porque tenía agendada una "reunión de gestión" para el martes a esa misma hora. Otros de los que pegaron el faltazo fueron el jefe del bloque Pro en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, - en su caso fue porque tenía un turno médico - y el senador radical Martín Lousteau. A estas ausencias se sumó el "silencio" de la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, quien no emitió opinión durante la hora y media que duró el encuentro. Vidal, al igual que Larreta y Lousteau, se despegó de la convocatoria y, si bien sostuvo que "la sociedad tiene derecho a manifestarse", pidió cautela y que se "cuidara la distancia para evitar la propagación del virus", según indicaron fuentes a Página/12. Estas ausencias y silencios expresaron con claridad la tensión existente entre el ala dura y el ala más dialoguista de Juntos Por el Cambio en lo que respecta al manejo de la pandemia y la relación con el gobierno nacional.

También participaron del encuentro el diputado radical Mario Negri, el presidente del Interbloque de JxC en la Cámara de Senadores, Luis Naidenoff, el presidente del Pro en el Senado, Humberto Schiavoni, los diputados de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López, la diputada bonaerense Maricel Etchecoin, y el ex candidato a vicepresidente Miguel Ángel Pichetto. Al finalizar el encuentro se emitió un comunicado en el que le pidieron a Alberto Fernández que se abstenga de tratar en el Congreso la Reforma Judicial. Esta carta no fue firmada por todos, sino solo por los referentes parlamentarios.

Informe: María Cafferata.