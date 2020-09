El PRO complica a Darío Nieto en la causa de espionaje ilegal a propios y ajenos

Cristian Ritondo admite haber hablado con Darío Nieto ante el avance de la investigación por el espionaje ilegal durante el macrismo, que cada día compromete más a Mauricio Macri. La mención a la charla entre ambos aparece en uno de los mensajes que el secretario del expresidente trató de borrar de su celular. Ese mensaje, dirigido a "Mauricio", es uno de los elementos que llevaron a los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyerhabide a pedir su indagatoria. Si bien el titular del bloque de Juntos por el Cambio en Diputados no lo dijo de manera directa, sus voceros confirmaron que "la charla existió" y solo marcaron algunas diferencias con respecto al contenido que trascendió.

La causa de espionaje ilegal se tramita en el juzgado de Lomas de Zamora. A su cargo está el juez Juan Pablo Augé, quien debe resolver ahora si da curso o no al pedido de indagatoria de Nieto. Incardona y Eyerhabide solicitaron que sea indagado en base a las pruebas recolectadas hasta aquí en el expediente, entre las que se encuentran los mensajes que el secretario del expresidente borró cuando durante el allanamiento a su casa en Palermo y que los investigadores lograron recuperar.

"Mauricio, me llamó Cristian (seguramente porque la Turca lo llamó). Hizo hincapié en que falta un relato, que estos tipos habían estado en la Metropolitana, nosotros los llevamos a la AFI y nadie se hace cargo ni hay explicación para eso, que alguien tiene que tomar el tema Alan Ruiz (no sabe si es de la Turca, de Patricia o de quién) para que desmienta todo, la aparición de Martinengo (sobre esto le pasé algo de info). Pero que lo que falta es un relato y una historia coherente de todo, que no basta con que la Turca diga que es todo mentira y no se haga cargo", dice uno de los chats recuperados.

El "Cristian" al que hace alusión el texto es el presidente del bloque del PRO en la Cámara baja. En diálogo con Página/12, fuentes cercanas a Ritondo confirmaron el intercambio de mensajes entre ambos, aunque con ciertas correciones. "La charla existió. Nieto lo llama a él, no él a Nieto. Si no él habla directo con Mauricio, no con Nieto", explicaron.

El diputado del PRO no es un nombre más dentro de la causa de espionaje ilegal. Junto a María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Emilio Monzó y Nicolás Massot, entre otros, forma parte de la larga lista de aliados políticos de Mauricio Macri que fueron espiados por la propia AFI de Cambiemos.

Cierto es que no salió el propio Ritondo a reconocer la charla con Nieto, pero que sí lo hayan hecho desde su despacho no pasa inadvertido en virtud del momento que atraviesa Juntos por el Cambio: la tensión en la alianza opositora entre los "duros", encabezados por el propio Macri, y los "dialoguistas", entre los que se cuenta Ritondo, llegó esta semana a su máximo punto tras la marcha anticuarentena.

¿Por qué Mauricio Macri espiaba a dirigentes de su espacio?

La gran mayoría de los espiados forman parte del ala "dialoguista" de Juntos por el Cambio. La lectura que hacen es que el espionaje apuntaría a disciplinar a la propia tropa a través de los servicios de inteligencia.

Las diferencias dentro del espacio opositor son innegables. En el marco de la cuarentena, una reunión secreta de este sector de Cambiemos , de la que participaron Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, Martín Lousteau y Monzó, tomó estado público luego de que la exgobernadora bonaerense diera positivo de covid-19.

Ese encuentro produjo cierto enojo en el "ala dura", representada por dirigentes como Patricia Bullrich, Miguel Ángel Pichetto y Mario Negri, que en las últimas semanas viene ganando espacio en las reuniones virtuales a través de Zoom, a las que se sumó Macri desde Europa.



Ritondo es uno de los integrantes de la Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos de Inteligencia, que investiga las denuncias por supuesto espionaje ilegal desde la AFI. El intercambio con Nieto se produjo a raíz de su rol en dicha comisión para entender los alcances de la denuncia, las personas involucradas y conocer quiénes eran los agentes, ya que los macristas consideraban que el hecho de que Majdalani desmintiera lo sucedido no era suficiente y se necesitaban elementos para sostener el debate. Según confirmaron las mismas fuentes a este medio, ese fue el único contacto entre Ritondo y Nieto.



Por otro lado, en relación a lo que Nieto dice en su mensaje a "Mauricio", aclararon que "la turca nunca lo llamó a Ritondo", en referencia a la exnúmero dos de la Agencia Federal de Inteligencia. También desmintieron que haya usado palabras como "relato" o "los K".

En la causa que se investiga en Lomas de Zamora, los fiscales del caso describieron un sistema de espionaje ilegal con base en el Estado y con soporte judicial, "comandado y controlado por las máximas autoridades de la Agencia Federal de Inteligencia". Asimismo, señalaron que esa organización dedicada al espionaje contó con la participación de funcionarios macristas.