Europa League: Inter sueña mientras Sevilla saca pecho

El bahiense Lautaro Martínez, quien viene de marcar dos goles en el 5-0 de Inter a Shakhtar Donetsk por una de las semifinales de Europa League, aseguró este miércoles que sería "especial" ganar su primer título en el elenco italiano en la final de este viernes (desde las 16) ante Sevilla.

"Intentaré ganar mi primer título con el Inter, que sería muy especial. Es mi primera final y podría significar el primer trofeo de mi carrera", manifestó el ex Racing, de 21 goles en 48 partidos en la temporada y en el radar de Barcelona.

En diálogo con el sitio oficial del certamen, el atacante agregó: "Estamos madurando como equipo. Al comienzo de la temporada nos dimos objetivos. En la Serie A estuvimos cerca, quizás con un sabor amargo en la boca por terminar sólo un punto por detrás de la Juventus. Ahora estamos demostrando que hemos crecido, que estamos muy unidos como grupo. Y eso es importante para lo que viene".



Martínez, de 22 años, agradeció al DT de Inter, Antonio Conte, por haber confiado en él, un factor decisivo para su buen presente futbolístico. "Cuando llegó a Inter me llamó, yo estaba de vacaciones después de la Copa América. Es un entrenador que confía en mí y eso me ha ayudado a crecer. También me ayudó a cambiar la mentalidad, no solo a mí, sino a todo el grupo, y esto es realmente importante para nosotros", indicó el delantero de la Selección, quien tuvo un irregular arranque de año.



En cuanto a Sevilla, el ex Racing analizó: "Es un equipo que juega bien, pero estamos principalmente enfocados en nosotros, en nuestro trabajo, en lo que significa haber llegado a una final después de tanto tiempo y en lo que puede significar levantar un trofeo en este momento. Estamos muy cerca de eso".

Inter jugará una nueva final internacional después de una década, en busca de su cuarto título en la Europa League luego de las conquistas de 1991, 1994 y 1998.

Del otro lado, Ever Banega, uno de los mejores jugadores de Sevilla en el triunfo 2-1 ante Manchester United, sacó pecho por los suyos. "Vamos con naturalidad, respetando al rival, pero yendo por ellos. Sabemos que son muy poderosos pero nosotros somos el Sevilla y por algo estamos en la final", señaló el ex Boca y Newell's, quien supo vestir los colores de Inter en 2017.

En declaraciones a Sevilla FC Radio, el volante de 32 años reflexionó: "No todos los años se consigue llegar ahí y a nosotros esta competición nos ha dado mucho. Ese abrazo de sufrimiento fue por conseguirlo una vez más y estar tan cerca, porque nos queda un pasito más".



Banega disputará este viernes en Colonia, Alemania, escenario de la final, su último partido con Sevilla, donde también juegan el ex River Lucas Ocampos y el ex Belgrano Franco Vázquez, dado que ya firmó contrato con Al-Shabab de Arabia Saudita para la próxima temporada.

"Me emociono porque llegan los últimos 90 minutos. Ahora estoy distendido pero cuando pasen esos 90 minutos y ojalá podamos ganar, ojalá pueda agradecer a toda la gente. Somos una familia y cada día que paso aquí me lo paso muy bien y disfruto mucho. Volví (este es su segundo paso por Sevilla, tras una primera etapa en 2014-2016) para quedarme estos tres años, cumplir mi contrato y el sueño de jugar otra final. Ahora toca jugarla y dejar lo mejor", apuntó el ex volante de la Selección.