Carta abierta a Alberto Fernández de las organizaciones campesinas

Las organizaciones campesinas que protagonizaron los verdurazos en Plaza de Mayo para hacer frente a la crisis social y económica del macrismo volverán este jueves frente a la Casa Rosada para hacerle llegar al presidente Alberto Fernández el mensaje que sintetizaron en la "Carta al presidente del campo que alimenta" y solicitar una Ley de Acceso a la Tierra , en momentos en que el Gobierno nacional estudia el proyecto de ley presentado por el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), que representa a las entidades y cámaras del agronegocio.

"Alberto, no te decimos que no te reúnas con los poderosos del agro, pero te pedimos que también nos escuches a nosotros y nosotras", solicita la carta pública firmada por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT), la Federación de Cooperativas Federadas (FECOFE), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI).

Las organizaciones campesinas recordaron su militancia activa durante el macrismo cuando ofrecieron "alimento al pueblo en los momentos más difíciles" , su participación en la mesa del Plan Argentina contra el Hambre ; el respaldo "a las políticas redistributivas", que determinaron su respaldo a las retenciones segmentadas , y su apoyo a la frustrada intervención a Vicentin.

"Nuestra realidad es acuciante -sostienen los firmantes del documento en un tono cordial-. Somos quienes producimos los alimentos, pero no tenemos acceso a créditos; somos quienes habitamos el campo, pero no somos los dueños de la tierra ni tenemos planes de vivienda que nos contengan; somos quienes producimos y garantizamos el mercado interno y local, pero no hay políticas activas para nuestro sector; somos parte de quienes producen granos para exportación, pero no nos convocan a una mesa para discutir".

Una chacra agroecológica en Plaza de Mayo

Frente a la Casa Rosada, no habrá verdurazo para ajustarse a los tiempos de pandemia y distanciamiento social, pero sí una intervención de la UTT para visibilizar el trabajo de los campesinos y campesinas de todo el país y volverán a pedir el tratamiento de la Ley de Acceso a la Tierra, que las organizaciones resumen como "el Procrear agropecuario".

La iniciativa fue presentada, por segunda vez, en 2018 y contó con las firmas de varios integrantes del actual gobierno del Frente de Todos, entonces legisladores, como los ministros de Agricultura, Luis Basterra, y de Desarrollo Social, Daniel Arroyo. "Somos quienes produjimos las verduras que comiste hoy", recuerdan en su carta.

"Con un 35% de lo que Macri le prestó sólo en un mes a Vicentin, el Estado Argentino puede generar un fondo de crédito para dar tierras para producir y vivienda digna a 1000 familias por mes", afirmó Zulma Molloja, vocera de la UTT. "Necesitamos contarte nuestras luchas por el acceso a la tierra, mostrarte nuestras Colonias Agrícolas, que no son una idea sino experiencias reales exitosas", recuerdan las organizaciones en la carta.

El mensaje al Presidente se difunde luego de que el flamante Consejo Agroindustrial --que integra a entidades rurales y cámaras industriales del agronegocio-- mantuvieron reuniones con el presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Kirchner para avanzar en un proyecto de ley, con el objetivo de que sea sancionado por el Congreso antes de fin de año, que contempla retenciones diferenciadas y facilidades crediticias.



"Necesitamos que escuches que la Agroecología es una realidad y necesidad imperiosa para una producción sustentable, y conozcas las miles de hectáreas que producimos de esta manera. Necesitamos poder contarte que es mentira que solo con el paquete tecnológico del agronegocio puede producirse a gran escala", sostienen las organizaciones en la carta pública.

La UTT, que donará frente a la Casa Rosada 5 mil plantines, resalta que si las dos hectáreas de la Plaza de Mayo fueran una chacra agroecológica, alimentaría a 250 familias por un año.



"Alberto, no hay un solo campo. También estamos nosotros y nosotras, que realmente producimos alimentos, que entendemos que la alimentación es un derecho y no una mercancía, y nos hacemos cargo del rol social que cumplimos en la cadena", afirman las organizaciones campesinas, e insisten: "Somos muchas y muchos Alberto… produciendo y trabajando diariamente por garantizar alimentos sanos a precio justo para el pueblo".