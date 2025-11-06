La abogada e integrante fundadora de CORREPI, María del Carmen Verdú, explicó este jueves por la 750 las graves consecuencias que tendrá para la sociedad argentina la liberalización de la tenencia de armas de fuego en el país, luego de que el Gobierno de Javier Milei habilitara a ciudadanos civiles comprar y tener armas de guerra.

Las voces de alarma crecieron después de que, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, el Registro Nacional de Armas (RENAR) aprobó un nuevo régimen que regula la adquisición y tenencia de armas semiautomáticas alimentadas con cargadores removibles tipo fusil, carabina o subametralladora de asalto.

Ante este panorama, Verdú explicó: “Hay que decir que esta no es la primera medida en este sentido que toma el actual Gobierno con Milei, Bullrich y Petri. Cumplen con esto de que quien quiera ir armado, que ande armado, algo que decía Bullrich cuando era candidata”.

La especialista en violencia institucional explicó que ya hubo una flexibilización de los trámites y eliminación de requisitos, tanto para tenencia como para portación, es decir, para armas que pueden usarse únicamente a polígonos de tiro como para armas que pueden llevarse, listas para su uso, en la vía pública.

De hecho, dijo la abogada, ahora hay un trámite ahora que se llama ‘tenencia express’. “¿Qué quiere decir? Es como la caja rápida del supermercado. Por más de que se supone que hay ciertos controles. ¿Qué controles podés hacer en un trámite express online?”, dijo con tono acusador.

Luego, afirmó sobre todo este proceso: “Nos meten en problema que Argentina no tenía, que es proliferación de armas en manos de personas no pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Y ya bastantes problemas tenemos con las pertenecientes a las fuerzas de seguridad. Y ahora con armas de guerra”.

“Entonces, no es que tengamos resuelto el regalo de cumpleaños de pibes. Esto significa más armamento en manos de civiles, que con estos trámites express ni siquiera sabemos de hasta qué punto son conscientes de la letalidad del elemento, y eso redunda en más violencia horizontal”, advirtió.

Y añadió: “Porque, ¿para qué van a ser usadas? Para que el expolicía que salió a los tiros a la calle porque el vecino no le bajaba la música en lugar de matar a uno mate a cuatro. Esto tiene que ver con el perfil de sociedad que quieren construir. Un perfil similar al yankee, que si veo alguien con cara de sospechoso le puedo pegar un tiro y está todo bien porque es un país que tiene liberalizado esto”.

“A tal punto es la admiración y el servilismo con los yankees que nos quieren convertir en eso, donde podes ir a un supermercado y comprar una ametralladora. Después tienen las situaciones de violencia. Sobre todo con jóvenes involucrados”, finalizó.