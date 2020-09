El colapso de la salud en el interior salto-jujeño no cesa

Los videos que muestran las realidades que atraviesan los hospitales del interior de Salta y Jujuy se parecen. Y las historias también.



“Lo que mucha gente no sabe es que en este momento me encuentro sola con nueve pacientes”, dice una agente de la salud del Hospital Carlos Paterson de la ciudad de San Pedro, cabecera del departamento jujeño del mismo nombre. Conmocionó la situación que se conoció el domingo cuando fallecieron una mujer embarazada y su madre. Ambas, según se pudo conocer, habrían estado en el Hospital una semana. La embarazada comenzó con los síntomas compatibles con la Covid-19, y fue internada. La madre de ella, una mujer con diabetes, se descompensó a los días y también terminó internada. La embarazada falleció en la madrugada del domingo, y su madre, horas más tarde.



Así como en el Hospital de Tartagal, cabecera del departamento San Martín, en Salta, se salió a negar un “colapso” del sistema y a decir que más que un respirador la gente “se salva cuidándose, quedándose en casa”, en San Pedro, Jujuy, el director del Hospital, Marcelo Villa, hizo lo propio. Tras conocerse el video de la agente de salud del Hospital Paterson que se muestra sola con nueve pacientes críticos y sin camas acondicionadas para atender a más personas, Villa pidió cuidarse para no tener “el hospital al máximo”. El médico tuvo que dejar la gerencia en otras manos a partir de este miércoles, cuando dio positivo para coronavirus.



En Tartagal, en tanto, de las 21 muertes reconocidas por la provincia, 19 son de la ciudad norteña. La Municipalidad de esa ciudad salteña daba dos partes diarios: uno al mediodía y otro a la noche. Este miércoles indicó en su sitio oficial que “a pedido de Comunicaciones del Ministerio de Salud, y teniendo en cuenta que desde el CIO (Centro de Información Operativa), transmitimos los datos que Salud Pública nos alcanza, vamos a emitir un solo parte diario por la noche con las actualizaciones para la ciudad de Tartagal”. Para este jueves, vecinos de la localidad preveían realizar un abrazo simbólico al Hospital para visibilizar la falta de recursos humanos.

Un COE con la Iglesia, y sin las organizaciones

El análisis de la situación de la salud en el Primer Nivel de Atención de Jujuy está firmado, según indica el documento que circuló desde el martes, por Mariano Lozza y Lorena Záppoli. Ambos, se deduce del informe, enviados por el Ministerio de Salud de la Nación a Jujuy. En el escrito se plasmaron los problemas detectados y las alternativas de solución, con el fin de organizar más eficientemente recursos y planificaciones para afrontar de mejor manera la Covid-19 en la provincia del NOA donde ya hay circulación comunitaria y se acumulan 5.161 contagios, con 140 personas fallecidas.

El informe se realizó entre el 31 de julio y el 9 de agosto pasado. Confirma algunas denuncias que se conocieron por reclamos del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (SOEAIL), que apuntaron contra la empresa azucarera por las muertes de los trabajadores. Al hablar del Ingenio Ledesma, el informe indica que “desde el Ministerio de Salud Provincial se informa la presencia de personas fallecidas en el domicilio. El mismo relato se vivencia en las visitas a terreno”.

El COE de Jujuy está conformado por el gobernador Gerardo Morales, además de referentes del Ministerio de Salud (SAME, un infectólogo, un epidemiólogo), el obispo de Jujuy y representantes del Ministerio de Seguridad de la provincia, Gendarmería, y Vialidad. “No se evidencia participación de representantes de organizaciones, referentes comunitarios o técnicos del primer nivel de atención”, detectaron los agentes nacionales como problema, al proponerle al gobierno de Jujuy que estos referentes sean involucrados.

En esa línea también propusieron repensar “el modelo organizacional” dado que cada agente de salud “recibe órdenes de diferentes jefaturas”.

La telemedicina no va

Uno de los anuncios realizados por Morales para afrontar el colapso del sistema sanitario de su provincia fue la “Telemedicina”: call centers de consultas atendidas por médicos. Los encargados del diagnóstico de situación indicaron que existe “dificultad” para comunicarse a través de ese sistema, por lo que solicitaron que los profesionales médicos generalistas o de familia estén presentes en los centros de salud. Y advirtieron que una vez en el lugar, tomen en cuenta la palabra de los agentes sanitarios por ser quienes están en el territorio. A su vez, solicitaron que se les quiten cargas a estos agentes, abocados (según el informe) a una multiplicidad de tareas que impide una mejor organización y atención sanitaria.

También solicitaron que se actualice la información al PAMI para dar atención a sus afiliados. Una mejor comunicación de terapias alternativas como el ibuprofenato sódico inhalatorio, dado que la interpretación de la comunidad es que se trata de un tratamiento totalmente “efectivo” para tratar la Covid-19. En sus recorridas vieron algunos desaciertos, como el hecho de que una trabajadora de salud realizaba “la nebulización con máscara no descartable”.

También solicitaron que se cuente con un monitoreo en tiempo real de pacientes con Covid en relación a la cantidad de camas ocupadas, para poder gestionar mejor los lugares de internación.

Poco se conoce de algún cambio pese a estas alternativas propuestas. Respecto de la situación de las camas, ayer, por Radio Nacional Jujuy, se conoció que una mujer del departamento de Monterrico fue hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy y no encontró cama disponible en la parte pública para ser atendida. Luego, finalmente, fue trasladada a la ciudad de Perico, en el departamento El Carmen. El esposo contó que “en el Hospital de Monterrico me puse de rodillas para que la atiendan”, pero no había camas disponibles. Mientras, las recomendaciones del análisis de situación están desde hace 10 días.