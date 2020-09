Mesa virtual de Pibas con Pelotas

Lo que la pandemia no permite celebrar a lo grande, igual encontró un contexto en el que sobran los motivos para sobreír. El Día de las Futbolistas, que se celebra en Argentina este viernes, tendrá su espacio en el canal oficial de Youtube de Página/12, en una mesa virtual organizada por el colectivo "Pibas con Pelotas" para homenajear a las jugadoras nacidas en nuestro país: Lucrecia "Luky" Sandoval, una de las pioneras del fútbol argentino, y la futbolista Pamela Visciarelli, serán las invitadas de la transmisión que conducirán Florencia "China" Pereiro y Sofía Martínez desde las 19.



La fecha no podría haber coincidido con un mejor momento para las jugadoras nacionales, más allá del coronavirus: las que aman el fútbol lo vivirán con la alegría del reciente fichaje de la juvenil Dalila Ippolito, que fue anunciada como nueva figura de la Juventus italiana y se convirtió en la primera argentina que pisará la redonda en la prestigiosa Vecchia Signora.





"La idea, una vez más, tiene que ver con festejar y visibilizar el deporte. Vamos a poder hablar con Luky Sandoval, una de las que propuso este día como el de la futbolista y nos va a contar por qué lo eligió. Y también elegimos charlar con Pamela Visciarelli, arquera, ex jugadora de once en San Lorenzo, contando sus inicios y anécdotas", le anticipa Pereiro a Página/12.

Florencia

Quienes deseen sumarse a la charla, en la que además podrán interactuar con las conductoras y las invitadas, sólo tienen que ingresar al canal de Youtube del diario . Pereiro, referente de Pibas con Pelotas, asegura que será una fiesta: "Intentamos hablar con varias jugadoras de la Selección Argentina para que fueran parte de la charla, pero muchas no podían porque estaban en Europa y entrenando con sus equipos. Eso es algo que está buenísimo y que antes no pasaba. No me parece casualidad que cuando empezamos a conmemorar este día, estén pasando estas cosas. Festejamos esta fecha y, al mismo tiempo, el presente de muchas chicas en Europa".