Qué dijo Trump sobre el arresto de Bannon 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este jueves tener conocimiento sobre la campaña para financiar un muro en la frontera con México que habría dirigido su exasesor, Steve Bannon, detenido esta mañana tras ser acusado de fraude .



"No sé nada sobre ese proyecto", dijo Trump a periodistas en la Oficina Oval de la Casa Blanca, declaraciones que luego repitió a través de un comunicado oficial.

Tras conocer la noticia sobre el posible fraude que habría cometido su exasesor , el mandatario señaló que se sentía "muy mal" y que es una "cosa muy triste".

"No he tenido contacto con él desde hace mucho tiempo", aclaró el mandatario estadounidense, quien aprovechó la ocasión para manifestar su oposición a la idea de buscar fondos privados para construir el muro. "Estaba convencido de que esto era algo que no se debía hacer", insistió.

En tanto, la vocera de Trump, Kayleigh McEnany, puntualizó que la Casa Blanca ya construyó más de 300 millas (482 kilómetros) de muro fronterizo "gracias al trabajo del Cuerpo de Ingenieros del Ejército", y que para fin de año "habrá completado casi 500 millas (804 kilómetros)".