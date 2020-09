"Efectos colaterales del amor": química del corazón

Efectos colaterales del amor 5 puntos

Chemical Hearts, Estados Unidos, 2020.

Dirección y guion: Richard Tanne.

Duración: 93 minutos.

Intérpretes: Lili Reinhart, Austin Abrams, Sarah Jones, Kara Young, Coral Peña, C.J. Hoff.

Estreno en Amazon Prime Video.

La adaptación del libro de Krystal Sutherland Our Chemical Hearts, producida por los estudios Amazon bajo un título casi homónimo, es esencialmente un vehículo para el lucimiento de los jóvenes actores: Austin Abrams (The Walking Dead, Euphoria) y Lili Reinhart, popular por su papel en la serie Riverdale. Un relato agridulce de amor adolescente que intenta reflexionar sobre cuestiones como la muerte y el duelo y, al mismo tiempo, complacer los placeres más genéricos de la teen movie, en su vertiente más sensible y alejada de la comicidad. Siguiendo lineamientos ideológicos cercanos a lo didáctico, en la escuela secundaria a la cual concurren Grace y Henry no parece haber casos de acoso escolar ni conflictos interpersonales de ninguna índole y cada estudiante –ya sea un ganador o un perdedor, un freak o un geek– tiene asegurados su respeto y espacio para desenvolverse. Tampoco la diversidad sexual es un problema y una pareja de chicas lesbianas que comienza a dar sus primeros pasos sentimentales no llama la atención de nadie.



En ese contexto ideal (idealizado) para el desarrollo emocional, sexual y académico se produce el encuentro entre los protagonistas: Henry, un joven retraído que reconoce no haberse enamorado nunca, y Grace, una nueva estudiante cuya marca física más ostensible, además de su belleza, es una cojera que intenta compensar con el uso de un bastón. Los dos muestran una afición similar por la lectura y la escritura y por ello son elegidos editores de la revista estudiantil durante el último año escolar, a pesar de la reticencia inicial de la muchacha. “¿Te gusta Nereda?”, pregunta Henry en la primera caminata en conjunto. “Neruda”, corrige Grace, quien comienza a exhibir un conocimiento mayor de los libros, las emociones y la vida en general. Y cierta tristeza e inestabilidad cada vez más evidentes para su nuevo compañero. No pasará demasiado tiempo hasta que el ahora enamorado joven descubra la razón del impedimento físico de su colega, su origen traumático y trágico, lo cual aportará un par de razones extra para querer pasar el rato con ella.

En su segundo largometraje luego de Southside With You –una biopic sobre los años mozos de Barack y Michelle Obama– el director Richard Tanne empuja y refrena alternativamente los impulsos algo cursis de un relato que de original tiene poco y nada. Si el título de la novela y el libro están basados en un comentario de la hermana mayor de Henry –la sensación de enamoramiento no es más que una liberación de químicos en el cerebro–, Efectos colaterales del amor hace ingentes esfuerzos para que esa “química” adquiera vuelo espiritual. Como contrapartida a los elementos más derivativos de la historia, Tanne logra que sus intérpretes aporten más de una sutileza en las caracterizaciones, evitando en gran medida la posibilidad de la caricatura involuntaria. Una emotiva escena de “primera vez” y unos separadores creados a partir de dos cortometrajes experimentales de Stan Brakhage aportan un toque de distinción a una película indiscutiblemente menor.