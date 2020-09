Para que las futbolistas festejen en su día

En las vísperas del Día de las Futbolistas, que desde el año pasado se celebra en nuestro país, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) adelantó decisiones que formarán parte de una planificación denominada "Estrategia Integral de Fútbol Femenino 2021-2026": se trata de avances que serán obligatorios en aspectos tales como los contratos profesionales y las categorías inferiores, con el fin de "mejorar nuestras competencias y el desarrollo de la disciplina desde una perspectiva global generando la inclusión y la igualdad de género a través de la práctica del fútbol", según explica el comunicado oficial emitido desde el ente que regula la disciplina en Argentina.

El primer aspecto destacado en el comunicado tiene que ver con los contratos profesionales, que desde el año próximo pasaran a ser más de los actuales ocho estipulados. "A partir de la temporada 2021 los clubes que participen en el Torneo de Primera División A Profesional Femenino deberán registrar, como mínimo, doce (12) contratos profesionales, debiendo incluirse a la totalidad de las futbolistas contratadas en las correspondientes Listas de Buena Fe", se lee en el primer punto del anuncio, enmarcado "en la víspera de una fecha tan especial como es el 21 de Agosto en la cual se conmemora el Día de las Futbolistas Argentinas". Esa exigencia, para la temporada 2023, se extiende a quince (15), según se explicita después.

A su vez, se reglamenta que "a partir de la temporada 2021, los clubes que participen en el Torneo de Primera División A Profesional Femenino deberán contar, de manera obligatoria, con un equipo de división reserva con jugadoras menores de 19 años". Tal exigencia crece en el tiempo: desde 2022 se les exigirá un equipo de división juvenil con jugadoras menores de 16 y, desde 2023, otro con menores de 14. Lo mismo será obligatorio para el caso de los Torneos Aficionados de Ascenso Femeninos, aunque más espaciados en el tiempo: los cambios se les exigirán en 2022, 2023 y 2025.

En diálogo con Página/12, Silvana "Pipi" Peralta, histórica capitana de Huracán, que milita en la Primera categoría, analiza las modificaciones: "Este anuncio es muy importante. El año que viene estamos hablando de que vamos a tener cuatro contratos más que los que son obligatorios actualmente, y en algo más de dos años va a ser casi el doble de los de ahora".

Además, agrega: "El cambio respecto de las divisiones inferiores es uno de los que más se va a notar. Se va a evidenciar porque las chicas van a tener una base futbolística que nosotras no tuvimos, porque jugamos directamente en Primera. Con esto ya no se va a ir aprendiendo sobre la marcha: las chicas van a dedicarse directamente al fúbol, van a poder corregir y aprender cuestiones técnicas y tácticas, y no sólo vendrán a probar si les gusta o no el fútbol. La inversión en inferiores, además, va a llevar a los clubes a que busquen maneras de retener a las jugadoras que formaron. En definitiva, creo que el fútbol se va a profesionalizar más y las jugadoras más chicas van a tener un lugar donde realizar la actividad, algo que ahora la mayoría no tenían".

También, en el comunicado, se reglamenta la creación de un régimen de Licencias Nacionales que los clubes deberán tener para competir. Los últimos puntos refieren a los torneos: se ratifica a partir de la temporada 2021 la realización anual de la Copa Federal y la creación de la Supercopa Femenina, certamen anual que disputarán a partido único en estadio neutral, los ganadores del Torneo de Primera División A Profesional y de la Copa Federal.