Coronavirus: en Francia e Italia registran el mayor número de nuevos contagios desde mayo

Francia e Italia enfrentan un rebrote de Covid-19 que continúa en aumento. En suelo francés se registraron más de 4.700 contagios en las últimas 24 horas, cifra que marca un nuevo récord desde fines de abril, y se detectaron 35 nuevos zonas como focos de la enfermedad. Mientras que en Italia se contabilizaron 845 nuevos positivos, el máximo en más de tres meses.

A pesar de esa cifras preocupantes, el gobierno francés desestimó volver a ordenar un confinamiento general ni tampoco evalúa la postergación del inicio de clases. En Italia, el Comité Técnico Científico que asesora al Poder Ejecutivo aseguró que la pandemia está "bajo control".

Macrón prioriza la economía

La Dirección General de Salud francesa informó que, entre ayer y hoy, se reportaron 4.771 nuevos enfermos de la Covid-19 y 12 fallecidos. En total, desde el inicio de la pandemia, Francia registra más de 256.500 infectados, mientras que el total acumulado de muertes asciende a 30.480.

Actualmente, del total de casos activos, el país tiene 4.748 personas hospitalizadas, 149 de ellas en la víspera, y 380 pacientes en cuidados intensivos, de los cuales 28 fueron internados en la última jornada.



Pese al abrupto incremento de casos, el presidente francés, Emmanuel Macron, hizo hincapié en que "no se puede parar el país porque los daños colaterales de un confinamiento son considerables", según una entrevista publicada hoy por la revista Paris Match.



Sin embargo, ante esta virulenta segunda ola del coronavirus, el jefe de Estado no descartó la posibilidad de imponer "confinamientos selectivos" en zonas donde el virus cobre más potencia, con el objetivo de evitar "volver a ser abrumados" por el "tsunami sanitario".



"El riesgo cero no existe en la sociedad, hay que responder a esta ansiedad sin caer en la doctrina del riesgo cero", advirtió Macron. En ese sentido, no obstante el avance de la pandemia y las dudas de algunos docentes, tampoco se pone en duda el reinicio de las clases, previsto para el próximo martes 1 de septiembre.



"Está bajo control"

"Estamos en una tendencia ampliamente prevista. La curva está en lento crecimiento pero por el momento la epidemia está bajo control", aseveró el coordinador de Protección Civil, Agostino Miozzo, en una entrevista que publica hoy el diario Corriere.



Las declaraciones de Miozzo se dan mientras Italia informó hoy 845 contagios, el número más alto desde los 875 del 16 de mayo. Además, tres regiones (las norteñas Lombardía y Véneto y la central Lacio) informaron más de 100 casos nuevos cada una y todas las 21 regiones regiones y provincias autónomas tuvieron al menos un infectado.



"Es muy probable que en las próximas dos semanas los casos sigan creciendo, efecto de un verano vivido sin controles", agregó Miozzo, en referencia al aumento de casos registrados en jóvenes de 20 años, que llevó al Ministerio de Salud a ordenar el cierre de discotecas durante lo que queda de la temporada de verano.



En ese marco, el especialista dijo que "tras las discotecas, por ahora no hay hipótesis de otros cierres". "Esperamos que los jóvenes dejen de hacer disparates" en las próximas semanas, agregó Miozzo.



Hasta el momento, 35.418 personas murieron en Italia por el coronavirus, incluidas seis víctimas en las ultimas 24 horas. En los últimos días, el país experimenta una leve subida de casos dispersos por todo el territorio nacional, luego que durante los primeros meses de pandemia casi el 85% de los contagios se concentrara en solo tres regiones del norte.