Aumentan los casos de coronavirus pero cede la presión sobre el sistema sanitario

El ministro de Salud, Ginés González García, aseguró que a pesar del aumento de casos de coronavirus durante las últimas semanas, el sistema sanitario público está “un poco menos presionado” debido a una baja en la demanda de camas de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Además, su par porteño, Fernán Quirós, aseguró que el índice de contagios (R) en la ciudad bajó de 1 y se ubicó en 0,95, un número que habla de un principio de control de la pandemia.

La caída de la demanda de camas de UTI "podría ser un indicio positivo. No me animo a decir mucho más”, dijo González García al hacer un análisis de la respuesta que da el Estado frente a la situación epidemiológica producto de la pandemia de coronavirus. Según explicó, la descompresión en la demanda de camas se debe tanto al refuerzo en la infraestructura para internaciones como a los tratamientos con que son atendidos los pacientes que dieron positivo y las variaciones en la sintomatología del virus.

Las declaraciones del titular de la cartera sanitaria fueron hechas luego de que el país registrara un récord de contagios diarios, con 8.225 confirmaciones que elevaron a casi 321 mil el número de casos. No obstante la cantidad, las cifras de ayer revelaron que volvieron a haber provincias en la que no hubo test positivos y otras en las que la cantidad descendió.

En este contexto, la Argentina está "un poco menos presionada que hace una semana" por la pandemia, pese a que hace semanas atrás se estuvo “al borde” del colapso de la atención en hospitales y clínicas, reconoció González García en declaraciones radiales.

Imagen: Sandra Cartasso

"Se descomprimieron las terapias. Nunca estuvimos al borde, pero estuvimos cerca", prosiguió. En los últimos días no solo “ha habido menos demanda de camas críticas”, sino que también hubo “menos llamadas telefónicas al call center" en que los ciudadanos dan cuenta de sintomatologías compatibles con el coronavirus.



Para Ginés, este dato “podría ser un indicio positivo” pero, agregó, “no me animo a decir mucho más”. Lo cierto es que “no es negativo, así que vamos siguiéndolo día a día", analizó.

En término de cantidad de casos, el epicentro de la pandemia en el país sigue siendo el AMBA, particularmente la provincia de Buenos Aires por ser la más poblada del país. No obstante, la proporción de casos en relación con la cantidad de habitantes es más baja que en la Ciudad de Buenos Aires.

"Aún no tenemos resuelto nada", dijo Quirós

Este viernes a la mañana, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, destacó que el índice de velocidad de contarios (R) en la ciudad de Buenos Aires "está por debajo de 1" y se ubicó en "0,95". Esto se debe a que "de un promedio de 1300 a 1200 casos por día, (se pasó) a un promedio diario de 900 a mil casos diarios", precisó el funcionario durante una conferencia de prensa.

Quirós afirmó que esto es la prueba del "alto amesetamiento con tendencia al descenso" de casos que hay en la ciudad e intentó diferenciar la realidad porteña con la del país, al recomendar que hay que “tener mucho cuidado de combinar o mezclar las cifras”.

A pesar de estos número, recalcó que “aquí no ha terminado nada” y que las medidas sanitarias para prevenir el avance de la pandemia deben continuar. “Aún no hemos resuelto nada” y “cuando haya descendido críticamente la cantidad de casos estaremos en otro escenario”, añadió.

Imagen: Télam

Por este motivo, aseguró que el sistema sanitario dependiente del Estado porteño “está haciendo enormes esfuerzos” para contener la pandemia y dijo “respetar” las críticas y manifestaciones de los trabajadores de la salud que denuncian el “colapso” de algunos hospitales y la falta de insumos para la atención a pacientes.



“He sido muy respetuoso de cómo cada uno vive y expresa” los problemas que atrajo la pandemia porque “las expresiones son muy importantes para mantener el equilibrio del sistema”, dijo el funcionario y aseguró que la Ciudad va a “fortalecer al máximo” el trabajo en su área.

Nuevo acuerdo con laboratorios que investigan la vacuna contra el coronavirus

Por otra parte, Ginés Gonzáles García destacó que el gobierno nacional entabló diálogo con tres de los seis laboratorios que llevan adelante estudios para desarrollar vacunas contra el coronavirus y anticipó que se está avanzando con un cuarto, de origen belga.

"No firmamos ningún compromiso de compra. Lo que hablamos es de cuántas necesitaríamos. Uno no puede tener una única opción, por eso hablamos con distintos proveedores", puntualizó el funcionario, a la vez que pidió no olvidar que la Argentina y México serán los productores y proveedores latinoamericanos de la vacuna generada en Oxford.

El ministro se manifestó "recontra orgulloso de cómo se viene desarrollando" el contacto con los distintos laboratorios y países que investigan vacunas contra el Covid-19.