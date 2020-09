La negligencia del macrismo no tiene fecha de vencimiento

El Ministerio de Salud confirmó el hallazgo de una partida con millones de dosis de vacunas vencidas. Fueron adquiridas durante el gobierno de Mauricio Macri y nunca se repartieron entre la población ni fueron aplicadas, y que pudieron prevenir el avance de enfermedades en edades tempranas.



Porqué no me asombra? La impericia, la negligencia, el desinterés, son marcas registradas del nefasto gobierno de Cambiemos. Espero que los responsables paguen por este atentado a la salud pública. Nuestra responsabilidad es desactivarles la barrera de protección mediática y la manipulación que ellos siguen haciendo de la opinión pública para obtener impunidad....y votos!!!!!!

AliciaMatilde2018



Hola AliciaMatilde. Me gustó tu comentario porque nos involucra.

Vengo observando desde hace un tiempo que los comentarios de lectores de Página/12 empezaron a ser muy críticos con el actual gobierno nacional y popular, a mi juicio lo mejor que podemos tener en términos pragmáticos. Y, si bien es importante ser críticxs con cualquier gestión, la crítica abierta debería tener en cuenta los usos no deseados de esta crítica por parte de quienes lo han hecho y lo harían mucho peor. Por ello valoro tu comentario, que nos recuerda el compromiso activo y la lucha que muchxs de nosotrxs llevamos a cabo hasta hace menos de un año para que volviera un gobierno popular. Ahora, debemos defenderlo porque el acoso desde innumerables frentes aspira a desgastarlo. Y parte de ello es lo que vos planteás.

Paula_ciudadana

Muy bien ahí Paula, a militar señalando como lo pidió el Compañero Presidente, señalar las atrocidades que nos dejaron para que los corrija y aplique la fuerza de la justicia, que no desestime estas críticas constructivas para salir definitivamente adelante, NI UN PASO ATRAS.

gamal2020

Otra muestra de la desidia, inoperancia, irresponsabilidad y displicencia de los chetos vendehumo del gobierno anterior. El gobierno actual tiene la inmensa tarea de ser mejor, en lo ético, lo político, lo técnico, lo democrático-republicano, en lo igualiario; de lo que fue (o no fue) la lacra excambiemita. Por el bien de nuestro país y nuestro pueblo.

angelfc



Una muestra más de lo que es capaz la oligarquía argentina, cuya expresión política es la basura macrista. No les interesa el pueblo ni su salud. Hay que acabar con esta derecha oligárquica, que ve a los argentinos y al país como una empresa que les reditúa grandes ganancias que luego fugan al exterior. Mataron a los indios para robarles las tierras, mataron a los gauchos que se rebelaban, mataron a los dirigentes sociales y gremiales que vinieron de Europa con la inmigración, no dudaron en bombardear la Plaza de Mayo para voltear a Perón y matar a más de 400 personas, apoyaron todos los golpes militares y ayudaron para la desaparición de 30 mil luchadores y militantes populares. Tienen las manos manchadas de sangre desde su nacimiento, y ahora ya están trabajando para voltear al gobierno popular junto al poder judicial corrupto y los medios hegemónicos, todos guiados por la EMBAJADA, para seguir conservando sus privilegios y construir un país para pocos. Hay que combatirlos sin tregua, sin misericordia y no debemos dudar en minar su poder económico, que es la base de su poder político y comunicacional.

tano

Una buena iniciativa sería la de obligar al ministerio a publicar en su página web el inventario de vacunas disponibles y su vencimiento, así asociaciones de usuarios y provincias podrían alertar sobre la necesidad de darles uso antes de su vencimiento y de realizar una trazabilidad seria. Si bien lo de Rubinstein es mucho más grave, tampoco puede soslayarse que Nación entregue vacunas a las provincias y se desentienda. Todos los actores en esta cadena son responsables si existen casos inaceptables de escasez de vacunas en ciertos centros de salud mientras se "pudren" en depósitos, sea del nivel que sea (nacional, provincial o municipal).

AndresP12

Las provincias elevan todos los años el estimado de vacunas para el año siguiente y publican sus calendarios de vacunación. No es algo que se les pueda preguntar a último momento. La vacunación para escolares es obligatoria, también obligatoria para madres y sus hijos/as que perciben AUH. Los centros de jubilados controlan que lleguen para sus afiliados, etc. No creo que en las provincias esté la responsabilidad de esto.

ANA1957