De Duki en modo drill al retiro reflexivo del Teatro Zelaya

#VideosConCrema Duki se despachó con dos nuevos videoclips propios: el indoorsero Por mi nombre (con beat de Club Hats) y el drill al aire libre EO EO (producido por Bles y Dellaflame). También apareció el clip de su feat con Lucho SSJ para Perdoname si llego tarde, y hay otra colaboración urbana flamante: Detox, entre las traperas Louly y La Joaqui. Además, salieron videos de la popera sanjuanina Martina Flores (El fuego en el agua), de los hard-rockers rosarino-españoles Ciclonautas (Loca, en vivo), de los rockeros Funerales (Ciudadanx olvida todo, con clima de manifiesto), del electro-cancionista Mariano Travella (Videos), de la triphopera neuquina Holms (Super vivencia, con feat de Luca Albano, de Todo Aparenta Normal) y del trapero uruguayo Pekeño 77 (Pantera).

#DeCatálogo Desde los bosques patagónicos de Epuyén llegó Isla, el disco de canciones de folk digital y experimentación con texturas electrónicas de Shaman Herrera. Y también hay novedades discográficas del trío pop Amateurs (el EP Amateurismo), de los rock-nacionalistas Ninjas Púrpura (el EP Ninjas Púrpuras II), del power trío Episodios Anarquistas (Diez cuadros por minuto), del solista cuarentennial M.G. (Pandemia bélica) y del synthwavero rosarino Lucas Roma (el EP Soft).

#CualquieraPuedeGooglear Clic reflexivo: el distanciamiento social da lugar a nuevas formas, como el Retiro Zelaya, propuesta de retiro virtual en tres jornadas que convidará vía zoom narraciones, reflexiones y cruces disciplinarios (21 al 23/8, con entrada libre). Clic para pocos: Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado harán Desde satélites, un show online con capacidad limitada para evitar servidores saturados y con parte de la recaudación a beneficio de la revista La Garganta Poderosa (26/9, con entradas ya a la venta).

#HacelaSimple Unas canciones nuevas no se le niegan a ninguna playlist. Kiddo Toto soltó el simple Waxxa, con feats del estadounidense Jesse Báez y del trapero venezolano Big Soto, y producción del colombiano Oniria. También rotan las nuevas canciones de Rocío Cravero (Lo mejor de vos), del productor marplatense Pvrce (Lastimar), de Marina Izu (Algo suceda, anticipo de su tercer disco), de Tirman Kid (Sin salida) y del gurú reggae Don Camel (Worthy to be Praised, con feat de Xana Romeo).

#CoverMe Los Ska Beat City recuperaron al histórico cantante de Los Fabulosos Cadillacs, Luciano Jr. (aka Tirri), para volver a catar Belcha, el iniciático hit de los más cuadriculados días cadillacs. Joaquín Saez tributó Hablando a tu corazón, clásico de Charly García, con video animado por Tobías Beltrán. Y Justo Antes de la Guerra con los Esquimales unió fuerzas con Lumines para visitar Cuando nadie me ve, de Alejandro Sánz.