Buenos Aires y Madrid tienen lazos históricos, fundacionales. La cultura forma parte de ese diálogo permanente entre ambas ciudades y "Programaciones cruzadas" es un ejemplo de las posibilidades de colaboración que el diseño de políticas públicas puede habilitar a ambos lados del Atlántico en el campo de las artes escénicas. El Complejo Teatral de Buenos Aires (CTBA) tejerá un puente transoceánico con la capital española a partir de este programa que comenzará en 2025 con la presentación de varias producciones argentinas en los Teatros del Canal y que se completará en 2026 con el arribo de dos grandes producciones españolas a la Argentina.

La ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes, y el Consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Comunidad de Madrid, Mariano de Paco Serrano, presentaron en el hall de la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín este programa que tendrá su apertura con La verdadera historia de Ricardo III (la puesta dirigida por Calixto Bieito y protagonizada por Joaquín Furriel que actualmente tiene funciones agotadas en la Martín Coronado), Sansón de las islas (pieza escrita por Gonzalo Demaría y dirigida por Emiliano Dionisi con protagónico de Luciano Castro) y Medida por medida (la versión de Gabriel Chamé Buendía del clásico shakesperiano). La construcción de ese puente culminará el año próximo con la llegada de Viaje al amor brujo y Numancia al Teatro San Martín.

Los funcionarios ponderaron la "amistad" que existe tanto entre ciudadanos como artistas españoles y argentinos a partir de "un idioma y una visión cultural común". "La relación entre nuestros artistas y nuestras ciudades es una historia de larguísima data, muchos encontraron a un lado y otro del océano una casa cuando fueron impelidos a exiliarse por diferentes motivos. Esos artistas muchas veces se han consagrado del otro lado del océano antes que en la propia ciudad. El vínculo es natural pero no por eso tenemos que pensar que se hace solo o que no se puede mejorar", apuntó Ricardes.

La verdadera historia de Ricardo III.





Su par madrileño confesó que se sentía profundamente feliz porque "he salido de mi casa y he llegado a mi casa, algo así como una paradoja en el espacio-tiempo". Ya existía una relación previa entre quienes hoy son funcionarios y, a propósito de esta conexión Madrid-Buenos Aires/Buenos Aires-Madrid, Paco Serrano recordó: "La ministra todavía no era ministra y yo tampoco lo era. Lo único que nos faltaba era ser ministros para conseguir lo que queríamos conseguir. Soñamos y lo hemos logrado". El sueño se trataba de unir dos espacios culturales y patrimoniales dedicados a las artes escénicas como el CTBA y los Teatros del Canal.

La firma de un convenio previo se concreta ahora con el anuncio de viajes y presentaciones a ambos lados del Atlántico. Ricardes subrayó la importancia de "exportar las producciones del Teatro San Martín para volver a poner esta vida en el exterior", y comunicó que entre el 29 de septiembre y el 12 de octubre de este año se presentarán tres espectáculos porteños simultáneamente: La verdadera historia de Ricardo III arribará a la Sala Roja, Sansón de las islas estará destinada a la Sala Verde y Medida por medida llegará a la Sala Negra. En total serán más de 20 funciones programadas en los Teatros del Canal, donde ya hubo un antecedente exitoso de obras argentinas que formaron parte de la temporada del CTBA: La gran ilusión (versión de la obra de Eduardo De Filippo a cargo de Lluís Pasqual) llenó la sala, cautivó al público madrileño y dejó a algunos espectadores con las ganas, así que esta vez se planificaron más fechas.

Sansón de las islas. Foto: Carlos Furman.





El funcionario español señaló dos elementos claves en su visión de la cultura: por un lado, la preservación del patrimonio de la danza y, por otro, los clásicos. "Son dos pilares fundamentales que están guiando toda nuestra política cultural porque entendemos que de los clásicos se llega a lo contemporáneo; obviando lo que viene detrás es imposible construir el futuro y dejar un legado. Por eso nuestros clásicos se convirtieron en universales", destacó, y anunció que el Ballet Español de la Comunidad de Madrid visitará el Teatro San Martín con una versión de El amor brujo. Con coreografía de Olga Pericet, Rafael Estévez y Valeriano Paños, y dirección musical de Alondra de la Parra, Viaje al Amor Brujo propone un recorrido por tres obras de Manuel de Falla con la música de Dani de Morón como hilo conductor.

Por otra parte, los Teatros del Canal traerán a la Argentina lo que el español definió como "la primera tragedia colectiva del mundo". "Numancia, de Cervantes, que nos habla de ese pueblo acorralado, sentenciado y condenado a morir de hambre que se rebela y pone sus valores y principios por encima de la ideología del opresor". Esta versión adaptada y dirigida por José Luis Alonso de Santos cuenta con un numeroso elenco integrado por Arturo Querejeta, Javier Lara, Jacobo Dicenta y Pepa Pedroche, quien además es directora adjunta. Finalmente, Ricardes celebró los puntos de encuentro entre Argentina y España: "Nos une una historia compartida de creación y de afecto profundo entre culturas. Más allá de una programación cruzada de espectáculos, se trata de una política pública de cooperación cultural que reconoce y potencia el talento".