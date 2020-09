Tarjetas de crédito en la picota

El Banco Central informó este viernes que controlará a los bancos para que cumplan con el plan de refinanciamiento de las tarjetas de crédito. “La Superintendencia de Entidades Financieras y Cambiarias iniciará una investigación de oficio para determinar si las entidades bancarias aplicaron correctamente el plan de financiamiento de los saldos de tarjetas de crédito”, indicó la entidad.

La autoridad monetaria implementó al inicio del aislamiento social un plan de refinanciamiento de los saldos de la tarjeta con el objetivo de aliviar las cargas financieras de los consumidores que compraron con crédito a través de la tarjeta.

En la normativa se estableció que las entidades del sistema financiero debían refinanciar en forma automática los saldos impagos de las tarjetas de crédito, que habían vencido entre el 12 y el 30 de abril, con un plazo de un año y 3 meses de gracia. El repago de estas deudas se fijó en 9 cuotas mensuales, iguales y consecutivas, con un tasa anual del 43 por ciento”.

“La Superintendencia no tiene registradas denuncias de usuarios del sistema por la aplicación del plan de cuotas, pero de todas maneras controlará que la norma se esté aplicando correctamente”, indicó el Central. En agosto se cumplieron los tres meses de gracia y comenzó el vencimiento de la primera de las nueve cuotas.

“Los bancos tuvieron que aplicar en forma obligatoria y automática este plan a los usuarios que dejaron saldos pendientes de pagos al 30 de abril”, mencionó la entidad. En el caso que se esté cobrando de más por el refinanciamiento de las cuotas el Central intervendrá para revertir los inconvenientes. Los usuarios pueden hacer reclamos en el siguiente link de la página web del Banco Central: https://www.bcra.gob.ar/BCRAyVos/reportes.asp”, difundió la entidad.

El debate comenzó esta semana debido a que algunos usuarios encontraron que en los resúmenes de la tarjeta un costo financiero total de más del 70 por ciento aplicado al refinanciamiento de los saldos vencidos entre el 12 y el 30 de abril.

Parte de la diferencia se debe a la aplicación de impuestos pero en la autoridad monetaria revisarán la situación para evitar maniobras de los bancos en los resúmenes de cuenta. Las entidades financieras tienden a aprovecharse de la falta de transparencia en el resumen de cuenta con costos no aplicables a sus clientes.

Desde la consultora Cerx se indicó que el plan de refinanciamiento de las tarjetas fue masivo. “Hay cerca de 2,5 millones de hogares que entraron en este esquema. Se dieron 3 meses de gracia y en el resumen de agosto comenzaron a llegar las cuotas”, planteó. Agregó que “hay disparidades entre lo que cobra, en algunos se cumple el 43 por ciento y en otros no, lo que desconcierta”.

Se mencionó además que mucha gente que entró pensó que pagaría 147 pesos cada 1000 pesos de cuota. Pero llegaron más de 400 por cada 1000 de cuota. “Es que la cuenta es más compleja: porque los 147 además de no incluir IVA sobre intereses, no se cobra sobre 100 de cada cuota sino en cada cuota se cobran 147 sobre cada 1000 de la deuda inicial total, no sobre la deuda que va quedando”, detalló el informe.

En detalle se precisó que “en cada cuota hay que calcular 147 más IVA sobre intereses (eso da 158,8), pero sobre la deuda total. Por ejemplo, para calcular la cuota sobre una deuda de 41 mil, se pagan, incluyendo IVA, 148,8 x 41000 / 1000 = 6514. Suponiendo que el Banco no agrega otros costos más que la TNA”, indicó Cerx.

Desde la consultora se agregó que “el vencimiento del plan ocurre cuando la cuarentena sigue, las familias están muy endeudas y los ingresos no se recuperaron. Si bien la tasa de 43 por ciento implica una fuerte reducción sobre la tasa que tenían los bancos a marzo, para muchas familias en el contexto actual, es impagable”.