"DC Fandome", un encuentro virtual con el universo DC Comics

A falta de ComicCon en la que anunciar novedades y luchar por la atención de los lectores y espectadores, DC armó su propio evento online: DC Fandome, que reunirá a partir de hoy sábado a las 14 -y por sólo 24 horas- una serie continuada de paneles, presentaciones, charlas y actividades dedicadas a sus universos ficcionales, con fuerte énfasis en su producción audiovisual. La compañía puso un notable esfuerzo en promocionar el encuentro virtual, aunque la serie de despidos (conocidos como “DC Bloodbath”, o “DC-cution”, entre otros apelativos) puso una nota oscura a la iniciativa de hoy. Y aunque difícilmente se filtre entre las preguntas del público alguna sobre el recorte de personal, la cuestión sobrevolará inevitablemente las cabezas de muchos de los seguidores más consustanciados de DC Comics.



Mientras tanto, para generar su cuota de anticipación, o “hype”, DC y Warner Bros. (su dueña) fueron lanzando pequeñas perlitas para poner a los fans de debatir. Así apareció un logo que sería para la próxima película de Batman (en color rojo, además), se anunció que Ben Affleck volvería a interpretar al encapotado en la película de The Flash, y una vez más circularon fotos del “Snyder cut” de La Liga de la Justicia. La estrategia no le funcionó nada mal a los organizadores, que tras esta primera propuesta -que es gratuita y apenas pide registración- lanzarán otra, programada para el 12 de septiembre, pero que será “on demand”. Esta segunda “experiencia” también se llamará DC Fandome, pero agregará el subtítulo “Explore the Multiverse”. Esa misma fecha también habrá un evento separado para niños (DC Kids FanDome).

En el DC Fandome de hoy, por otro lado, la actividad estará dividida en distintas “islas” virtuales. La principal será “Hall of Heroes” y contendrá los paneles y conferencias sobre cine. De hecho, la primera actividad allí será un panel sobre Wonder Woman 1984, que estaba programada para estrenarse antes de mediados de año y, pandemia mediante, fue postergada (en México se habla de un estreno allí a mediados de septiembre, pero aún no hay confirmación para la Argentina). Otras islas incluyen el “Kidsverse”, dedicado a los niños, el "YouVerse" –que pone a los fans como protagonistas de cosplay y performances-, y el "InsiderVerse", que pone el foco en la trastienda creativa de series e historietas. De hecho, los pocos paneles dedicados realmente al cómic se encuentran aquí.

Finalmente, entre las actividades programadas para esta jornada se incluyen varios paneles en castellano con presencia de “fans” latinoamericanos, como Matías Lertora, Johana Garabello o Pablo Manzotti. Entre estas actividades hay un recorrido por las colecciones de cómics de la compañía, una conferencia de actores de doblaje y una charla con Andy Muschietti, director del film de Flash.