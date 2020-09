Piden que el intendente Scarpin deje el comité de emergencia

(Desde Santa Fe) Aislado y con coronavirus desde el miércoles, al intendente macrista Dionisio Scarpin se atornilló en su cargo al frente del Comité de Emergencia de Avellaneda que debe aplicar los protocolos de salud ante la escalada de la pandemia. El hecho debe ser único en el país: un anticuarentena, que el lunes participó en la marcha del 17A cuando ya era portador, sin respetar la distancia social, ni usar barbijo, sigue al frente de la lucha contra el covid. “Tiene que renunciar ya a ese cargo”, le reclamó ayer un referente del Frente de Todos en el norte, el ex diputado peronista Enrique Marín. El mismo reclamo ya lo había hecho el líder de Festram, Claudio Leoni. Marín no solo le pidió la renuncia a Scarpín al frente del Comité de Crisis de Avellaneda, sino también al jefe político de éste, el senador macrista de la UCR Orfilio Marcón, otro anticuarentena, pero el Comité de Emergencia del departamento General Obligado. ¿El fundamento? “Scarpin es un inhábil moral. Y Marcón también”, dijo el ex legislador del PJ por LT9.

Marín advirtió que Scarpin es un “irresponsable”. El lunes “organizó y participó” en la marcha del 17A “sin los cuidados correspondientes”. Una de las fotos que se viralizaron muestra el intendente sin barbijo hablándole en la cara a una mujer mayor, de más de 80 años, que es conocida en Avellaneda. “Scarpin no debería haber estado en la marcha. Ahora hay más de 50 personas aisladas y esa cantidad pueden seguir creciendo por las contactos estrechos”. “Estamos muy preocupados”, agregó.

“A esta altura, ya no se puede hablar de errores”, dijo Marín. Y calificó al intendente de Avellaneda como un “soberbio que se cree impune en todo sentido”. El líder de Festram también había dicho que Scarpin era un “autoritario impune” y hasta lo llamó “capanga” por el trato que tiene con lo trabajadores municipales.

“Hemos pedido que Scarpin renuncie a la conducción del Comité de Crisis de Avellaneda y que el senador Marcón, que es el responsable Comité de Crisis del departamento General Obligado, también se aparte de ese cargo. Ellos no pueden dirigir las acciones de prevención de la pandemia cuando son anticuarentenas y antitodo”.

-¿Puede haber una denuncia contra Scarpin en la justicia? –le preguntó el colega Mario Galoppo.

-La justicia debe ser igual para todos. Cada vez que hay una movida de los trabajadores, los fiscales y la policía actúan muy rápido. Acá debería actuar un fiscal de oficio, pero ahora eso no sucedió. “La condena también tiene que ser social”.