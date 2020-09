Dos concursos en proceso para designar directoras en el OVCM

Desde el Poder Ejecutivo, la Secretaría de Derechos Humanos prorrogó hasta el 23 de agosto el plazo para presentar postulaciones al Observatorio de Violencia Contra las Mujeres "Rosana Alderete" (OVcM) y, de acuerdo a una resolución ministerial, aplicó cambios en los requisitos y la metodología de evaluación para cumplir con las medida de protección a la comunidad frente a la emergencia sanitaria por la Covid-19.

La Cámara de Diputados, por otro lado, cerró la etapa de postulaciones y una comisión especial deberá evaluar a quien designa como representante de ese Cuerpo ante el Observatorio. Pese a las impugnaciones de las organizaciones feministas, el diputado de derecha Andrés Suriani, cuestionado por su falta de perspectiva de género, sigue conformando esa comisión.

A su vez, la semana pasada el juez Marcelo Domínguez anuló el concurso realizado en 2019 para designar a la directora por las organizaciones de la sociedad civil y que había sido ganado por Irene Cari, quien no pudo asumir en el cargo.

En cuanto a los nuevos concursos, el Ejecutivo prorrogó la postulación y, por cuestionamientos recibidos de las organizaciones sociales, determinó que "no será excluyente el requisito de poseer título universitario" para quienes aspiren a integrar el OVcM en representación del gobierno. Los postulados que reúnan los requisitos deberán participar de una entrevista a realizarse de forma virtual ante el Comité Evaluador que tendrá por objeto analizar el perfil del postulante en relación al cargo a cubrir.

El Observatorio fue creado mediante la ley provincial 7863. Su misión es brindar insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Para las o los postulantes es requisito poseer acreditada trayectoria, formación, capacitación y/o investigación en temáticas de derechos humanos y específicamente en género.

En la Cámara de Diputados ya cerró la etapa de presentación de postulaciones, uno de los miembros de la comisión evaluadora será Suriani, quien ya fue impugnado por las organizaciones feministas por carecer de perspectiva de género e incluso fue denunciado este año ante el INADI por discriminar al colectivo LGBTIQ.

"No hemos tenido ninguna respuesta formal, ni había sido tratado el tema en la Cámara de Diputados. La comisión evaluadora se conformó con designaciones desde los propios bloques. No hay fecha de cuando van a llamar a elección de representante. No se ha fijado la fecha de evaluación. Todo está muy solapado", explicó a Salta/12 la abogada Gloria Cruz, quien es parte de la Multisectorial de Mujeres y del Instituto de Género del Colegio de Abogados y Abogadas, organizaciones que impugnaron la designación de Suriani.



En cuanto a la situación de Cari, en el fallo conocido la semana pasada el juez Domínguez consideró que en el concurso en el que fue electa hubo un "proceder que evidencia arbitrariedad clara y manifiesta" y decidió anularlo. La resolución se tomó en un amparo que presentó la abogada Antonieta Plaza, de la Fundación Tomar Acción, para impedir el nombramiento de la directora electa en representación de las organizaciones.

Una revisión provisoria

El Observatorio de Violencia Contra las Mujeres fue parte de la lucha del movimiento feminista, su existencia es valorada en la provincia pero también hay referentas que consideran que podrían ampliarse sus funciones.

"La ley salió como pudo en su momento. Es importante que exista y visibilice la problemática de la violencia. Está acotada la función. Creo que se puede barajar la modificación de la Ley donde están establecidas las funciones. Una de las quejas que plantean sobre el OVCM es que no realiza asistencia, la que no está habilitada entre las funciones. No hay mucho margen para otras actividades", opinó Cruz. A su vez, valoró como fundamental el relevamiento de datos estadísticos, la realización de informes y la visibilidad de la problemática para que se puedan establecer políticas públicas.

La ex directora del OVcM, la abogada Tania Kiriaco, también evaluó que se pueden ampliar las funciones del organismo pero consideró que es algo que debe hacer el Poder Legislativo modificando la ley de creación.

"En los cuatros años que fui directora se cumplió con todas las funciones asignadas por ley. Hicimos recomendaciones como lo establece la ley a los tres poderes. Creo que eso se debería modificar a que las recomendaciones sean obligatorias", planteó Kiriaco.

La miembra de la Red de Periodistas por Una Comunicación No Sexista (Red Par), Maru Rocha Alfaro, consideró que el OVcM da cuenta del trabajo en territorio de la problemática de las mujeres. "Más allá de la información que genera y que es sumamente importante para que el Estado cuente con datos reales, el trabajo territorial desplegado en apoyo a los municipios, áreas de la mujer y otros espacios que defienden los derechos de las mujeres, hace que éstos crezcan y se fortalezcan en el enfoque de género y de las diversidades, que no es otra cosa que abonar al cambio cultural que la sociedad de Salta necesita urgente", sostuvo.

Rocha Alfaro valoró que militantes provenientes del movimiento de mujeres como Ana Pérez Declercq (directora del OVCM) y otras referentes como Pía Ceballos (ex directora) hayan delineado la impronta del activismo feminista en el espacio institucional, que es "difícil de sostener en un Estado conservador como el de Salta".