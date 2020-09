Sain sobre tablas

El bloque PJ de Diputados irá a fondo y pedirá el jueves, en la próxima sesión de la Cámara baja, que se apruebe sobre tablas la citación al ministro de Seguridad Marcelo Sain, a fin que explique la denuncia que hizo ante el Ministerio Público de la Acusación (MPA) referida al uso de fondos públicos para defensas privadas de policías e intervención de funcionarios en la investigación de la muerte de Franco Casco. “Es un tema bastante impactante, hay que citarlo lo más pronto posible”, reclamó la diputada provincial Matilde Bruera, autora de la iniciativa. Pero la movida del peronismo no avanzará si no cuenta con los votos de la bancada del Frente Progresista y, en ese sentido, el diputado radical Juan Cruz Cándido confió que todavía no leyó el pedido. “Cuando llegue a la comisión de Seguridad lo vamos a ver, nosotros siempre estamos de acuerdo con el diálogo con funcionarios para evacuar todas las dudas”, aseguró.

Sain hizo una denuncia penal ante en el MPA en la cual aseguró que un millón de pesos de fondos públicos fueron usados entre 2017 y 2018 para pagar la defensa privada de cinco policías de Asuntos Internos acusados de haber encubierto las torturas, muerte y desaparición de Casco ocurrida en 2014 en la comisaría séptima. El ministro hizo la presentación a través de la abogada Nadia Schujman desde la Agencia de Control Policial. “Los pagos se realizaron con fondos reservados de la Secretaría de Control que estaba a cargo en ese momento de David Rainero, las partidas presupuestarias corresponden al período 2015-2019 cuando el ministro de Seguridad era Maximiliano Pullaro", explicó Schujman.

Bruera espera que la citación se apruebe entre semana y quiere no perder tiempo. Cree que el Frente Progresista “va a aceptar” su pedido. “Supongo que el ex ministro de Seguridad (Maximiliano) Pullaro debe ser el más interesado en que se aclare la situación, quedaría muy mal que no lo aceptara, no es nada del otro mundo”, añadió quien fuera, como defensora general, la primera querellante de la causa. La legisladora pidió la visita de Sain específicamente sobre el tema Casco, pero aventuró que la convocatoria podría ser “a libro abierto”. “Son hechos que como mínimo hay que aclararlos, ya que trascienden el uso de los fondos públicos”, remarcó.

Cándido, por su parte, le reveló a Rosario/12 que Rainero ya se presentó ante el MPA “y se puso a disposición de la investigación”. Dijo que no tomó contacto con el pedido de resolución de Bruera, que solo vio “los títulos de la prensa” y aguarda analizarlo en la comisión de Seguridad Pública que preside. “A los funcionarios muchas veces se los cita personalmente, otras veces se les envía pedidos de informes para que respondan por escrito las preguntas que tenemos, se evaluará si corresponde la invitación personal o pedido para que responda por escrito”, avisó el ladero de Pullaro.

Para el radical, Ejecutivo y Legislativo debieran “dejar que el MPA haga las investigaciones que correspondan” con respecto a la denuncia que hizo Sain. “Está la situación demasiado tensa para que encima la política le agregue más tensión, los legisladores tenemos que dedicarnos a legislar, el gobierno a gobernar, ya van ocho meses de gestión y con fuegos de artificio no se gobierna”, bramó Cándido, para luego cerrar: lo que menos podemos hacer nosotros es expresarnos de una manera tal que parezca que queremos influir en el trabajo que tiene que realizar el MPA. El gobernador (Omar Perotti) tiene que cumplir su principal promesa de campaña, la paz y orden de la que habló como si fuera una canción en loop y ahora está mudo respecto al tema, es el que más le está escapando a su responsabilidad”.