Sergio Goycochea dio positivo por coronavirus

El ex arquero de la Selección argentina de fútbol y ahora conductor televisivo, Sergio Goycochea, confirmó este domingo que dio positivo por coronavirus, luego de que un colaborador de su equipo de trabajo había sido hisopado con el mismo resultado.

Goycochea, de 56 años, explicó mediante un video en sus redes sociales que se encuentra "sin ningún síntoma", pero que igualmente se quedará en su casa durante los próximos 15 días.



El ex arquero, clave en el subcampeonato en el Mundial de Italia 1990, es el conductor principal del programa "Todos estamos conectados", que se emite por la pantalla de la TV Pública, y además forma parte del equipo periodístico del programa "La Oral Deportiva", que conduce Martín Liberman y se emite por Radio Rivadavia.



"Quiero contarles que hubo un positivo en mi grupo de trabajo, el sábado me hice el hisopado y hoy me dijeron que me dio positivo. Estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma", sostuvo el campeón con Argentina de las Copas América de 1991 y 1993, desarrolladas en Chile y Ecuador, respectivamente.



"A cuidarse, a quedarse en casa como voy a hacer yo, que voy a trabajar desde mi casa por los próximos 15 días", cerró Goycochea en su cuenta oficial de la red social Instagram.