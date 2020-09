Denuncian un ataque intimidatorio a la sede del Inadi en Misiones

La sede del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en Misiones sufrió un ataque vandálico. Su titular, Silvia Risko, denunció que se trata de un intento de intimidación porque no falta ningún objeto en la delegación y dejaron un cuchillo sobre su escritorio. El gobernador de la provincia, Oscar Herrera Ahuad, repudió el ataque y afirmó que tiene “características de un apriete, un amedrentamiento”.

El domingo por la mañana, un vecino que vive cerca de la delegación de Inadi ubicada en el centro de Posadas alertó a la policía cuando vio que la puerta del local estaba abierta y presentaba signos de haber sido violentada. Al ingresar al lugar, los investigadores encontraron cajones y expedientes desparramados por el suelo.

Según un comunicado publicado por la titular nacional del Inadi, Victoria Donda, “se dejó un cuchillo en el escritorio de la delegada, en un claro mensaje amenazante”. El resto de la delegación, continúa el comunicado, “sufrió daños de gravedad pero no se sustrajo de la misma ningún elemento”.

Risko señaló que el local no tiene cámaras de seguridad “por lo que se podrían haber robado tranquilamente las computadoras, pero no lo hicieron”. “Lo que sí se ve es que revolvieron papeles, posiblemente estaban en busca de un expediente. Destrozaron todo -manifestó la delegada misionera-. Tenemos causas y denuncias que son pesadas, y la verdad es que tenemos muchos hilos por dónde tirar, pero hoy no se nos ocurre ningún caso puntual, aunque entendemos que es un mensaje intimidatorio por alguien que se sintió amenazado por algún expediente en curso”. Además de los temas vinculados con la discriminación, el comunicado resalta que la delegación trabaja también “violencia de género y trata de personas”.

Por su parte, Donda afirmó que "acompañaremos la denuncia en el fuero federal y pondremos a disposición todo lo necesario para que el caso se investigue con profundidad y se llegue a los culpables". Asimismo, la titular del Inadi aseguró que seguirán trabajando “con total normalidad” y que “no dejaremos que nadie amedrente o amenaza a nuestras delegaciones, que hacen un despliegue inmenso de políticas antidiscriminación en todas las provincias”.

El gobernador Herrera Ahuad fue a la delegación de Inadi para solidarizarse y ponerse a disposición para la investigación. “Es un mensaje nefasto -manifestó-. Es un ataque a una institución que trabaja sobre los derechos humanos y la igualdad de oportunidades de las personas”.

Hasta el momento, no hay detenidos por el ataque a la delegación.