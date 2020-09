Santiago Cafiero apuntó contra Mauricio Macri

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, desestimó las críticas del expresidente Mauricio Macri, al asegurar que, mientras Alberto Fernández "lucha contra la pandemia" del coronavirus, el exmandatario "viaja por el mundo".

Las declaraciones del jefe de ministros tienen lugar después de que Macri publicara una carta en la que negó haberle recomendado a Fernández dejar "que se mueran los que tengan que morirse" pero no descuidar la economía. Desde su estadía en Suiza, el fundador del Pro sí reconoció, en el texto publicado en Facebook, la existencia de la charla que Alberto Fernández contó que ambos mantuvieron al comienzo la cuarentena.

En diálogo con C5N, Cafiero no dudó sumarse a la disputa, al indicar que al mismo tiempo que el jefe de Estado "fabrica la vacuna para Argentina y Latinoamérica y reestructura la deuda", Macri "disfruta" de su viaje por la Costa Azul de Francia. “No hay ser irresponsables", pidió el ex concejal de San Isidro.

Fernández, por su parte, tampocó dejó pasar la carta del ex presidente de Boca. "Cuando algunos me recomendaban que la economía no se frene y que se caigan lo que se tengan que caer y se mueran los que se tengan que morir, yo preferí, como preferimos todos nosotros, preservar la vida y la salud de los argentinos antes que ganar un peso más", volvió a remarcar, este lunes, en la inauguración de obras en la estación ferroviaria Villa Rosa, en el partido de Pilar.

Lo cierto es que la charla entre Fernández y Macri nunca fue un secreto. Se hizo pública el 20 de marzo, cuando empezó la primera cuarentena, y había tenido lugar unos días antes, cuando Alberto Fernández se comunicó con los líderes opositores para anticiparles la decisión que iba a tomar.

Los trascendidos de esa conversación apuntaron en el mismo sentido que lo señalado este lunes por el Presidente: Macri ponía por delante la defensa de los intereses económicos sobre las consideraciones sanitarias. El tema no dio para demasiadas polémicas porque esa fue siempre la posición del ex mandatario.

La respuesta a Sanz

Cafiero también aprovechó la entrevista para responderle al exsenador Ernesto Sanz, quien, días atrás, deslizó un comentario poco democrático: "¿Cuánto tiempo demora esto en explotar?”, había dicho el referente de la Unión Cívica Radical en una reunión por Zoom de Juntos por el Cambio. “No hay actitud desestabilizadora sino que hay agoreros que nunca le pegan. Sanz es un marginal de la política. No tiene idea de lo que pasa, no sabe lo que es una guardia abarrotada", apuntó Cafiero.

"Hacen declaraciones ampulosas para quedar bien con una minoría partidaria. No tiene nada que ver con lo que pasa en Argentina y no sabe lo que estamos luchando", sostuvo el funcionario.

Ante esa posición de referentes de la alianza Cambiamos, el jefe de Gabinete reiteró el pedido a la oposición para que tengan una conducta "responsable y democrática". "Mientras trabajamos en la pandemia, queremos que la oposición acompañe y critique, pero que no piense todo en código electoral. Estamos luchando ante una pandemia, no podemos ser irresponsables", remarcó.

"Nosotros estamos preocupados por las guardias y los insumos médicos de los héroes de esta época, que son los enfermeros, médicos y médicas, para que tengan lo necesario para trabajar y que los argentinos no nos quedaremos sin cama. Estamos trabajando en eso”, completó Cafiero.