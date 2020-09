Legisladores porteños rechazaron las "escuelas cyber" 

Legisladores del Frente de Todos acompañaron la decisión del Ministerio de Educación de no autorizar el protocolo impulsado por la Ciudad de Buenos Aires para abrir espacios digitales en las establecimientos educativos y reiteraron su rechazo a la idea de "escuelas cyber", mientras que subrayaron la necesidad de generar "mejores estrategias" para revincular a los estudiantes con los docentes.



"Celebramos que este protocolo no haya avanzado porque técnicamente está mal y habría empeorado la situación epidemiológica ya que no cumplía con los parámetros básicos en ese aspecto, pero también porque en términos pedagógicos no se puede revincular a los y las estudiantes partir de ´escuelas cyber´", afirmó la diputada del Frente de Todos Lorena Pokoik.



De esta manera, la diputada fijó su postura respecto del protocolo de la Ciudad, que no fue avalado por Nación, que establecía el regreso de unos 6.500 alumnos a las escuelas pensado para quienes por algún motivo no pudieron seguir los estudios a distancia, ya sea por problemas de falta de computadora, acceso a Internet o alguna otra situación familiar.

El legislador Santiago Roberto dijo: "Acompañamos la decisión del Ministerio de Educación de la Nación de no avalar la propuesta del Gobierno porteño de exponer a las y los alumnos más vulnerables al contagio del coronavirus. La Ciudad tiene los recursos suficientes para brindar conectividad y computadoras a quienes más las necesiten para seguir con la educación a distancia. La reapertura de las escuelas será cuando estén dadas las condiciones y la comunidad educativa en su conjunto pueda volver a las aulas".



Por su parte, la legisladora María Belli, que integra la comisión de Educación, dijo que "además de lo sanitario, había un agravante pedagógico. Lo que se necesita es mucha más inversión educativa y desarrollar un plan integral que contemple a la multiplicidad de actores de la comunidad educativa para poder pensar un plan integral", dijo. Agregó que "hoy el vínculo pedagógico hoy está roto producto de que no se llevaron adelante y a tiempo las políticas que nosotros considerábamos que había que llevar adelante".