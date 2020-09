Radio CASo, un espacio "para el encuentro y lo inesperado"

Hoy se cumplen 100 años de la primera transmisión de radio pública a nivel mundial, llevada a cabo en Argentina. Por entonces, un grupo de jóvenes de veintipico integrado por Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y Miguel Mujica, seguía de cerca los avances del invento del ingeniero italiano Guillermo Marconi, que había sido aplicado para comunicaciones militares durante la Primera Guerra Mundial.

Para 1920, el grupo consiguió lo necesario para instalar una torre de 40 metros de alto donde realizaría la transmisión: la azotea del Teatro Coliseo. Se conectó un primitivo micrófono a la torre, que a su vez estaba vinculada a un transmisor Marconi, y cerca de las 20:30 del 27 de agosto de 1920 la voz de Enrique Susini anunció al aire el programa.

"Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el festival sacro de Richard Wagner, Parsifal. Con la actuación del tenor Maestri, la soprano argentina Sara César y el barítono Rossi Morelli y los bajos Chirino y Paggi, todos bajo la dirección de Félix von Wingartner, secundado por el coro y la orquesta del Teatro Constanzi de Roma". El intenso trabajo llevado adelante por el grupo en las alturas fue motivo para bautizarlo Los locos de la azotea.

En el centenario de aquella transmisión histórica y adelantada, Radio CASo, del Centro de Arte Sonoro, retoma el carácter vanguardista y presenta dos transmisiones en simultáneo durante 24 horas. "Una de las grandes ventajas de la radio online es que no tenemos que comprar más frecuencias si queremos multiplicar nuestros canales, ¡es sólo cuestión de poner más links!", dice Florencia Curci, directora del CASo.

Vientos que llevan ondas

"Cuando entren a la página habrá dos reproductores con las dos transmisiones de 24 horas en vivo. Y sí, la mezcla entre las dos transmisiones la puede hacer cada oyente, alternar entre una y otra, o escucharlas juntas." Estas dos transmisiones llevan el nombre de Ópera de los vientos y Wireless.

Ópera de los vientos será la interpretación 2020 de Parsifal, de Wagner, transmitida en 1920, pero emitida esta vez desde terrazas en las ciudades de Valparaíso, Montevideo y Buenos Aires. "En esta versión, varios artistas instalamos en nuestras terrazas dispositivos para amplificar o captar lo que está en el aire y traducirlo a sonido."

El artista sonoro Leonello Zambón –cuyo alias Radio Tropósfera acciona desde el aislamiento como una estación meteorológica cyborg– se encargó de adaptar la estructura original de la ópera Parsifal para que dure 24 horas, y en base a eso va a operar la transmisión en la que se podrá oír cómo los vientos y otros agentes medioambientales cohabitan en un mismo flujo sonoro. "Ópera de los vientos es un drama medioambiental, como el que vivimos ahora", resume Curci, en clara alusión a los incendios forestales y de humedales.

Partiendo de la base de que todo lo inalámbrico es radio, Wireless investigará las diversas modalidades de esta evolución: espectro electromagnético, redes, políticas, telecomunicaciones, entretenimiento y educación. Realizado en coproducción con Radio Espacio Estación, y con la colaboración de 24 estaciones de radio de todo el mundo, Wireless será un espacio de conexión inalámbrica planetaria.

"Radio Espacio Estación es un proyecto que llevan adelante Agustina y Hernán Woodgate, Stephanie Sherman y más colaboradores, desde hace diez años. Son conocidxs por sus maratones de 24 horas de radio en movimiento: transmiten siempre desde vehículos, tienen equipos autónomos y van por distintas ciudades armando estas mega-transmisiones que son un festival de radio en sí mismas."

En los segmentos que integran la transmisión de Wireless destaca una gran amplitud de abordajes y reflexiones. "Como no podemos movernos nosotrxs, lo que se va a mover es el stream a través de todo el mundo, celebrando lo que fue la primera transmisión de radio que permitió esto de poder conectarnos y transmitirnos data a distancia", dice Curci.

Ante la magnitud de segmentos súper variados que presenta Wireless, Florencia destaca la oportunidad de entrevistar a Douglas Kahn sobre el impacto planetario de la infraestructura radiofónica, y a los ingenieros argentinos de la misión satelital SAOCOM. "También vamos a tener un segmento desde la mismísima Wuhan, China, para hablar sobre pandemia y 5G."

Entre las emisoras asociadas a esta transmisión está Radio Nacional, que va a conectar dos pueblos: Malargüe (Mendoza) y Acre (Brasil), que sólo tienen posibilidad de conectarse por datos móviles. "Les niñxs de estos pueblos van a crear una historia oral común a los dos pueblos, y Radio Nacional hará la transmisión. También tendremos un contacto con la estación de radio en la Antártida, Radio Nacional Arcangel San Gabriel."

Y así como habrá un segmento desde la Antártida, habrá otro desde Canadá en el que Daryll, curador de The Room, va a contar la historia de Radio Hill, en Newfoundland, donde Marconi llevó a cabo la primera transmisión transatlántica instalando una antena en un barrilete. También compartirá archivos sonoros históricos que dan cuenta del rol que la radio tuvo y tiene en comunidades indígenas locales.

"Los medios van cambiando"

En cuanto a la actual relación con la radio que tiene la generación sub 30, Florencia intuye que es súper fuerte. "Me encantaría tener información estadística, pero no existe o no encuentro. Obviamente, no creo que casi nadie menor de 30 años tenga una radio FM a pilas. Me refiero a otras formas de comunicación por audio a distancia, canales de Telegram o audios de WhatsApp que circulan masivamente. Claro, empezar a decirle radio a eso suena medio raro, pero bueno, creo que hay que aceptar que los medios van cambiando y la radio, como todos los medios, también experimenta cambios."

Flor Curci, de Radio CASo, está atenta a los cambios que se dan en el mundo de la radio | Foto: Cecilia Salas

Intencionalmente, Radio CASo no dispone de un sistema de contenidos on-demand. "La posición de Radio CASo es bastante radical en cuanto a eso, pero viene más en respuesta a esa especie de fiebre de los podcasts que apareció últimamente. Nos parece que en cuarentena la hiperabundancia de contenidos virtuales contribuye a veces a aumentar la angustia, la sensación de no poder verlo todo. Es una experiencia muy contemporánea, y no, no se puede ver ni escuchar todo", dice.

"Siempre quisimos que el CASo fuese un espacio para la sorpresa, el encuentro, lo inesperado, así que preferimos en esta etapa radiofónica generar un stream en el que todo el tiempo pasen cosas, pero unx tenga que aventurarse y dejarse llevar." Aclara que eso no quiere decir que nunca vayan a poner los contenidos de la radio en algún sitio del que puedan bajarse o escucharse en cualquier momento: "Somos un espacio público y estamos organizando nuestro archivo para que esté accesible; pero nos parece importante que eso ocurra cuando recuperemos otros espacios de encuentro".