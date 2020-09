Cierra el Orfeo de Córdoba, el estadio más grande del Interior

La pandemia sigue deteriorando a la industria del entretenimiento. Ahora la Argentina pierde el estadio techado más grande del interior del país. Euclides "Tati" Bugliotti, dueño del Orfeo Superdomo de Córdoba, anunció que cerrará sus puertas definitivamente tras 18 años de actividad. En su lugar, se evalúa levantar edificios

"No hay forma de bancarlo. Pago $ 1,7 millones por mes. A todos los impuestos que hay que pagar, hay que sumar los servicios: luz, agua y gas. Es inviable", afirmó el empresario.

El Orfeo, inaugurado en 2002 y con capacidad para aproximadamente 10 mil espectadores, fue escenario de prestigiosos artistas nacionales, internacionales, figuras del deporte e incluso ha sido utilizado para eventos políticos importantes.

Supo ser el escenario de Liza Minelli, Charly García, Fito Páez, León Gieco, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Black Sabbath, Luis Miguel, Silvio Rodríguez, Cindy Lauper, Bob Dylan y Metallica, entre otros. También han pasado Alberto Fernández y Mauricio Macri en cierres de campañas.

"Hasta que el Orfeo no pueda hacer un show al 100% de su capacidad no va a ser rentable. ¿Dos años falta para eso? ¿O más? No puedo esperar tanto. Y además: ¿quién va a organizar un espectáculo local? ¿Y uno internacional? ¿Quién vendría?", se preguntó el propietario, quien evalúa como nuevo negocio levantar torres de departamentos en el lugar.



El último artista en usar el estadio fue Ricky Martín, a fines de febrero. Sin saberlo, habrá sido la despedida del emblemático escenario. Uno de los últimos shows anunciados en la cartelera fue el de Chayanne para el 19 de marzo, frustrado por el inicio de la cuarentena. El artista puertorriqueño se había presentado con total éxito el 12 de noviembre del año pasado alcanzando las 11.000 personas.



El empresario cordobés pertenece al Grupo Dinosaurio, fundado en agosto de 1998. En los años ’90 desarrolló una de las cadenas regionales de más relevancia en el interior del país y ganó terreno en el negocio supermercadista en Córdoba.