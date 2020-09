El defensor de Boca Carlos Izquierdoz es buscado desde Arabia Saudita

Al Shabab Fútbol Club de Arabia Saudita está interesado en el defensor Carlos Izquierdoz, y ya le hizo una propuesta a Boca Juniors, aunque por ahora el monto le parece escaso a la secretaría de fútbol del club, que podría aprobar la venta si los árabes suben la oferta.



El club asiático había acercado la propuesta de un préstamo y luego, al informarle el departamento de fútbol boquense que solo se desprenderían del subcapitán del equipo en caso de una venta, ofrecieron 2.700.000 dólares por la ficha.



La cifra, sin embargo, está muy lejos de lo que Boca pretende para que Izquierdoz, de 31 años, sea transferido en este mercado de pases. El equipo árabe, que acaba de incorporar al argentino Ever Banega, tiene como entrenador a Pedro Caixhina, quien dirigió al defensor boquense en el Santos Laguna de México, y que tiene muy buenos recuerdos de él, quien fue su capitán en el equipo azteca.



El zaguero llegó a Boca procedente del Santos Laguna por un costo de seis millones de dólares, en julio de 2018. Hasta ahora jugó 63 partidos, convirtió tres goles y fue campeón dos veces, en la última Superliga y en la Supercopa Argentina de 2019, tras derrotar a Rosario Central.



Más allá de que es uno de los referentes del plantel junto con Carlos Tevez, si la oferta es buena Boca no tendría problemas en venderlo, porque según el presidente Jorge Ameal "en el fútbol mundial ya no hay jugadores intransferibles".



Hace diez días, Boca le mejoró al futbolista el valor en pesos de la cotización en dólares de su contrato, y le puso una cláusula para una posible extensión por seis meses hasta diciembre del 2022.



En tanto, Elche de España en los próximos días podría acercar una oferta por Iván Marcone, el mediocampista que en este mercado de pases ya fue pretendido por Independiente y por el Tranbzonspor de Turquía.



El club español, recién ascendido a Primera División, tiene como principal accionista al empresario Christian Bragarnik, quien a su vez es el representante de Marcone. Y el DT del equipo es el entrenador argentino Jorge Almirón, quien ya dirigió a Marcone en Lanús.



En otro orden, el delantero Nazareno Solís pasó a préstamo a OFI Creta de Grecia, y Franco Cristaldo se sumará en la misma condición a Huracán, los dos sin cargo y un una opción de 500 mil dolares por el cincuenta por ciento del pase. Ambos jugadores practicaban con la reserva que dirige Sebastián Battaglia, y no eran tenidos en cuenta por el entrenador Miguel Russo.



Boca se entrenó en el centro de entrenamientos de Ezeiza, en un solo turno, ya que por la tarde los jugadores descansaron en el hotel Howard Johnson de la localidad bonaerense de Canning, donde está concentrado el plantel desde el lunes pasado.



Si lo autoriza el Gobierno nacional, Boca tiene programado un partido amistoso en la Bombonera contra Tigre, el próximo 5 de septiembre y sin público.



El primer enfrentamiento oficial del actual campeón argentino será en asunción ante Libertad de Paraguay, por la tercera fecha del Grupo H de la Copa Libertadores 2020.