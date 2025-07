Ardua y compleja tarea le espera a Leandro Paredes no bien empiece a correr su segundo ciclo en Boca. Deberá pilotear por mero acto de presencia y portación de apellido una reconstrucción futbolística que asoma indispensable. El 0 a 0 del domingo ante Argentinos Juniors de visitante no emitió buenas señales. El equipo de Miguel Angel Russo ofreció dos caras en la noche de La Paternal y ninguna le hizo concesiones al optimismo: en el primer tiempo directamente no remató al arco y en el segundo, se metió atrás y jugó a tirarle la pelota a Miguel Merentiel. Como lo hizo contra Benfica y Bayern Múnich. Nada más que ante un adversario del plano local.

Todo aquello que resultó tan insatisfactorio durante el paso xeneize por el Mundial de Clubes volvió a darse en esta primera fecha del Torneo Clausura. Por eso, resulta enorme la misión a cumplir por Paredes. Tendrá que pararse en la mitad de la cancha, ordenarla con voz de mando y la certeza de su pegada y empezar a darle al equipo, el volumen de fútbol y el liderazgo futbolístico que hace rato le viene faltando. Y no solo eso.

Como nuevo capitán, tambien se le exigirá inyectarle energías positivas a un vestuario que últimamente no parece haber jugado demasiado a favor de los directores técnicos. Con su retorno a Boca, Paredes se dá un grandísimo gustazo personal. Pero ya debe tener en claro que no viene a estirar las piernas. La discreta actualidad del equipo le demandará un fuerte compromiso dentro y fuera de la cancha. Y casi sin margen de error. Asoma imprescindible volver a la Copa Libertadores luego de dos años de ausencia para lo cual Boca deberá ganar el Torneo Clausura o la Copa Argentina o no bajar del tercer puesto de la tabla anual (por ahora está cuarto por diferencia de gol).

A diferencia de Edinson Cavani, que llegó a los 35 años y cuando ya era evidente que recorría el último tramo de su brillante carrera, Paredes vuelve a Boca por decisión propia y todavía en plenitud. Además, con chances muy firmes de integrar la Selección Argentina que jugará el Mundial 2026 ya no como un jugador complementario sino como lo que verdaderamente es: uno de los hombres centrales del plantel. Paredes estuvo en el primer partido del ciclo de Lionel Scaloni (Argentina 3-Guatemala 0, el 7 de septiembre de 2018 en Los Angeles) y fue titular este año en el último partido de las Eliminatorias (1 a 1 con Colombia). Mantiene plena vigencia.

De allí que deberá afrontar casi sin laderos la tarea de recomponer a Boca dentro y fuera del verde césped. Pocos de los jugadores del actual plantel xeneize dan la impresión de poder acompañarlo a Paredes en su mismo nivel. Russo lleva cuarenta días de trabajo sin haber podido definir todavía una media cancha veloz y creativa. Y Paredes se insertará allí con su estampa y su fútbol. Habrá que ver si puede arreglar los desarreglos de este Boca que, contra los poderosos de Europa y los no tan poderosos del fútbol local, juega igual que siempre. Siempre mal.