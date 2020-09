Los hermanos Bryan cuelgan las raquetas

Los gemelos estadounidenses Bob y Mike Bryan, la pareja más exitosa del tenis en la historia de los torneos de dobles, anunciaron su retiro tras una carrera profesional de 25 años (en la que conquistaron un total de 119 títulos), a través de la página oficial de la ATP.



"El legado de Bob Bryan y Mike Bryan no sólo quedará en sus récords y logros en la pista o en su característica y enérgica celebración de choque de pecho, también en su capacidad para ayudar a popularizar y promover el deporte a nuevo público en el siglo XXI", publicó la ATP bajo el título "Tributo: Hasta Siempre, Bob & Mike, Gigantes Del Dobles".



Desde su primer torneo profesional en el US Open 1995, cuando tenían 17 años (y fueron confundidos por recogepelotas), los hermanos californianos acumularon 119 títulos y 1.108 victorias. En el circuito de dobles conquistaron 16 torneos de Grand Slam; 39 de Masters 1000; cuatro Copas de Maestros, un oro olímpico en Londres 2012 y la medalla de bronce en Beijing 2008; una Copa Davis en 2007 y el número uno del ranking mundial ATP por 438 semanas.



Los Bryan, que hoy tienen 42 años, tenían pensado retirarse después del US Open 2020. Sin embargo, en una temporada marcada por la pandemia de coronavirus que causó tanto daño en el mundo, precipitaron la decisión que ya tenían desde fines de 2019. Su último torneo resultó ser el Delray Beach Open el 23 de febrero de 2020, día en el que consiguieron su sexto título en ese certamen.



"Estamos muy orgullosos de la manera en la que nos entregamos completamente al deporte y nos esforzamos al máximo cada día”, explicó Bob Bryan sobre la decisión. "Sentimos que es el momento oportuno”, añadió Mike. "Llevamos más de 20 años en el circuito y ahora esperamos un nuevo capítulo en nuestras vidas. Dicho esto, nos sentimos bendecidos de haber podido jugar el dobles durante tanto tiempo".