Ritmos populares con tono social

Leonel Capitano (foto) junto al Escolaso Guitarra Tango Trío realizarán un concierto virtual con un proyecto musical que incluye nuevas composiciones propias que conforman el repertorio del tango y de la música popular del siglo XXI, además de clásicos del género. Con el estilo de imprimir a la música un contenido social y actual, mañana estrenarán un chamamé con música de Luciano Tobaldi y letra del propio Capitano, para el "Padre Joaquín", en homenaje a quien el músico considera "uno de los imprescindibles, el sacerdote Joaquín Nuñez".

"Padre Joaquín/ anda porai?/ Se me hizo tarde al volver/ vengo cartoneando/ pasá gurí/ dentrá no má/ dejá pispear la almacén/ lo que andai quedando", empieza la letra que también dice "algún milagro va a haber/ primero hay que hacer/ después rezar".

Integran Escolazo Trío Mariano Mattar (guitarra y arreglos), Damián Cortés (guitarra) y Andrés Guzmán (guitarra).

Con su personalísimo estilo, la voz cantante la lleva el compositor Leonel Capitano, que también toca el bandoneón, un músico que supo desafiar en pleno macrismo al cantar "Qué me van a hablar de amor", con un notable cambio de letra en un canal de televisión. "Por eso, las empresas de mi viejo, no me quiten las offshore, que en el arte de esconder, nadie sabe más que yo", entonó en 2017. Más allá de aquél momento memorable, cada una de sus letras refuerza su compromiso con la patria grande, la revolución cubana y los gobiernos populares.

Tanto Escolaso como Leonel Capitano son reconocidos artistas que han logrado una proyección nacional e internacional con numerosas giras por decenas de países de América, Europa, y Asia y tienen en su recorrido, varios discos editados producto de una constante búsqueda estilística y creativa.

Leonel Capitano y Escolaso trío en Concierto. Hoy a las 21, por streaming, con gorra virtual en Mercado Pago y con transferencia a CBU.