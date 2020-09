Paro virtual en el Conicet: el reclamo de los científicos y la respuesta del Gobierno

En reclamo de una "urgente recomposición salarial", investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) convocaron a una jornada de protesta para el próximo jueves 3 de septiembre. Habrá un "paro virtual" y --en una decisión que genera tensiones dentro de la comunidad por sus riesgos sanitarios-- algunos sectores llaman a realizar una movilización al Polo Científico y a centros científicos tecnológicos (CCT) de todo el país. Los investigadores y los trabajadores del Conicet les solicitan a las autoridades del organismo y al gobierno nacional una mejora en los sueldos que, bajo la presidencia de Mauricio Macri, sufrieron un fuerte deterioro. Consultados por PáginaI12, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, y la presidenta del Conicet, Ana Franchi, reconocieron el "atraso salarial" que sufren investigadores y trabajadores del organismo y señalaron que están "trabajando para ir mejorando la situación que dejó el gobierno anterior".

Aunque el reclamo salarial es apoyado por un amplio conjunto de agrupaciones y organizaciones, el paro virtual es impulsado por investigadores autoconvocados: implicará un cese de tareas en el marco del teletrabajo y un "tuitazo" para exigir la recomposición salarial.

"El quehacer científico se ve afectado por problemáticas de diversa índole --señalaron los investigadores autoconvocados en un comunicado--: no poseemos Convenio Colectivo de Trabajo que nos permita negociar nuestros salarios sino que dependen del arbitrio del Poder Ejecutivo; la pertenencia a la Carrera de Investigador Científico nos exige una dedicación exclusiva que hoy no permite alcanzar salarios en un nivel aceptable; nuestras remuneraciones tienen gran cantidad de ítems fuera del salario básico que se computan para tributar el Impuesto a las Ganancias pero no cuentan a la hora de cobrar la antigüedad; los diversos subsidios a la investigación son insuficientes para el desarrollo del trabajo del conjunto del personal y encuentran que su poder de compra se ha visto fuertemente reducido frente al precio de los insumos elementales."



En ese sentido, destacaron que la decisión de realizar un paro virtual "es fruto de la falta de resolución de los problemas que están impactando en nuestras condiciones materiales de vida y se da como única acción posible frente a la falta de respuestas de las autoridades".

En diálogo con este diario, Pablo Pérez, Doctor en Economía e investigador independiente del Conicet, explicó: "Estamos reclamando una recomposición porque los salarios de los investigadores bajaron la mitad desde el año 2015. Son los salarios más bajos a nivel regional, están al borde de la línea de la pobreza". Añadió que "la paritaria nacional venció el 31 de mayo y no hay fecha de reinicio. Durante estos meses el deterioro salarial continúa y no hay vistas de que mejore".



La respuesta del Gobierno

Ante el reclamo de los investigadores, el ministro de Ciencia y Tecnología, Roberto Salvarezza, dijo a PáginaI12 que desde el gobierno nacional están "dispuestos a poner todo el esfuerzo para mejorar el tema salarial". "Hay que tener en cuenta que recibimos un sistema de ciencia que tenía los salarios totalmente desactualizados, las becas en un nivel de pobreza y los subsidios totalmente devaluados".



En el mismo sentido, se expresó la presidenta del Conicet, Ana Franchi: "Nosotros en diciembre de 2019, cuando recibimos el gobierno teníamos un presupuesto en términos reales de un 30 por ciento por abajo del 2015. Lo primero que se hizo fue levantar los estipendios de las becas en un promedio de 50 por ciento. Eso no alcanza, pero mejora bastante la situación. Asimismo se aumentó el número de ingresos a la carrera del investigador y el personal técnico. En marzo, solo tres meses después, empezó la pandemia y muchísimos recursos del Estado se redirigieron para ayudar a todas las personas que quedaban sin ingresos o para mejorar el sistema de salud que había quedado muy deteriorado".

"Nosotros reconocemos el atraso salarial. Creo que es un reclamo justo, así que estamos trabajando para poder mejorar la situación que heredamos del gobierno anterior", concluyó Franchi.

El debate por la movilización

La jornada de protesta del 3 de septiembre impulsada por un grupo de investigadores autoconvocados contempla un paro virtual con cese de actividades y una movilización acotada al Polo Científico y a los CCT de todo el país. Si bien la gran mayoría de científicos y trabajadores del organismo apoya el reclamo salarial, numerosos sectores rechazaron la convocatoria a una movilización por los riesgos que implica en plena pandemia.



Desde el sector que impulsa la manifestación, el investigador Pablo Pérez dijo "que en asamblea se resolvió que sea una movilización acotada, respetando las medidas de distanciamiento". "No es lo que más nos gusta pero si las autoridades nos hubiesen escuchado antes, tal vez no llegábamos a esta medida de fuerza", justificó.

En cambio, desde ATE Conicet se diferenciaron. "Nosotros apoyamos el reclamo salarial. Un sector importante del organismo adhiere a las protestas pero nosotros como ATE no vamos a convocar a movilizar presencialmente porque entendemos que estamos en una situación de riesgo", advirtió el delegado Gabriel Bober. En ese sentido, explicó que desde el gremio "están en instancias deliberativas en asambleas en distintos lugares del país y lo más probable es que las resoluciones sean en apoyo al reclamo salarial por vías virtuales pero no hacer una convocatoria abierta a una movilización presencial".