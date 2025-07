Tras una semana de turbulencias, las tribus del peronismo acordaron los delegados que tendrán a cargo la conformación del frente electoral que competirá el próximo 7 de septiembre. La mesa quedó integrada por el presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, junto a Mariel Fernández, Federico Otermín, Verónica Magario y Gabriel Katopodis, y responde a una demanda del Movimiento Derecho al Futuro, que reclamaba un reaseguro para garantizar la participación de todos los sectores. La letra chica del acuerdo se terminó de escribir en un desayuno que mantuvieron temprano los dirigentes de cada tribu a pocas cuadras del Teatro Municipal de Merlo, donde se realizó el congreso partidario. Además, se definió darle volumen a la campaña “Argentina con Cristina”, que exige la libertad de la principal opositora al gobierno de Milei y la inmediata liberación de Eva Mieri, detenida en el penal de Ezeiza por el escrache a José Luis Espert.

“Estuvo frío, pero terminó bien”, así definió un dirigente que participó del Congreso las horas que transcurrieron en Merlo. Si bien la hora prevista para el inicio era el mediodía, la primera parada fue en la municipalidad. Allí los esperaba el intendente local, Gustavo Menéndez. Se sumaron los jefes comunales Federico Otermín, Mariel Fernández y Mayra Mendoza, junto al diputado provincial Facundo Tignanelli, todos alineados con el presidente del PJ, Máximo Kirchner -que no fue de la partida-. También participaron los referentes del MDF Fernando Espinoza, Julio Alak y Gabriel Katopodis.

“Fue una reunión para darle agilidad al Congreso”, explicó uno de los intendentes presentes. Y agregó: “Lo que se hizo fue replicar lo que el peronismo hizo siempre: el presidente del consejo faculta al Congreso, y ese mandato se delega en el presidente del PJ y en otros cuatro compañeros. En 2023 fue igual”. Así relató el detrás de escena de la conformación de la mesa. En el MDF celebraron la composición: ese espacio impulsa un esquema de “apoderados cruzados”, donde ninguna de las partes pueda avanzar sin la autorización de la otra, sobre todo en el cierre de listas previsto para el 19 de julio. La demanda expone el nivel de desconfianza que todavía persiste entre los distintos campamentos.

El intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, fue el encargado de leer el documento que formalizó los términos del acuerdo. La resolución faculta “al compañero presidente del Partido Justicialista, Máximo Kirchner, conjuntamente con al menos dos de los compañeros (de la mesa conformada)” para avanzar en la conformación del frente electoral. Si bien este punto podría representar una ventaja para el kirchnerismo en el armado, también se dejó expresamente asentado que deberán “garantizar la estricta ecuanimidad de la representación de los sectores del peronismo” dentro de la alianza. La fórmula buscó equilibrar tensiones internas y brindar garantías a todas las tribus que integran el espacio.

“La idea era que el Congreso transmitiera un mensaje de defensa a Cristina, injustamente detenida y a quien buscan humillar de manera constante”, señaló el anfitrión, Gustavo Menéndez, en diálogo con este diario. Pero también, agregó, “visibilizar el ataque permanente a la provincia de Buenos Aires”, que Milei descarga sobre el gobernador Axel Kicillof.

A través de un comunicado oficial, el PJ informó que durante el encuentro “se definió trabajar de manera permanente en la campaña ‘Argentina con Cristina’, exigiendo la libertad de la principal opositora al gobierno de Milei, quien permanece detenida de manera injusta e impedida de representar al pueblo peronista en las urnas”. Además, el documento incluyó el reclamo por la “inmediata liberación de Eva Mieri, quien permanece detenida en el penal de Ezeiza por decisión de la jueza federal Sandra Arroyo Salgado”, y demandó el cese de la persecución política contra militantes y dirigentes del peronismo.

Al finalizar el encuentro, y pese a los gestos adustos que marcó la jornada, todos los sectores se mostraron predispuestos a seguir avanzando hacia la unidad. Incluso desde el MDF —donde algunos dirigentes contemplan un plan B por si la unidad naufraga— adoptaron un tono más conciliador: “Vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo para lograr la unidad”, aseguraron al cierre de esta edición. Sin embargo, el resultado final de las negociaciones se conocerá recién el próximo 9 de julio, cuando venza el plazo para la inscripción de frentes electorales. Ese día se sabrá si efectivamente se logró la síntesis del oficialismo bonaerense o si el sector que responde a Axel Kicillof avanzará con un armado propio. Este sábado, además del Congreso del PJ, se realizaron los congresos de Unidad Popular y el Frente Grande, dos de los sellos que el gobernador tiene a disposición para concretar un plan B si la unidad no prospera. El verdadero esquema de alianzas en la provincia se revelará el miércoles.

La antesala

El clima previo al encuentro no fue el más armonioso. El viernes al mediodía, el intendente de José C. Paz reunió en su distrito a más de 30 jefes comunales, aunque con escasa presencia del Movimiento Derecho al Futuro. Durante la reunión volvió a colarse la discusión sobre el desdoblamiento electoral, un tema que en el entorno del gobernador consideran saldado. En La Plata recuerdan que, en el mano a mano que Axel Kicillof mantuvo con Cristina Kirchner días antes de su detención, la expresidenta no le pidió que revisara la fecha. “Ahí se selló la unidad y se decidió avanzar”, repasa un armador cercano al mandatario.

Los intendentes buscaron bajarle el tono a la cumbre. “Siempre se inflan estas cosas. Se tocó el tema, pero no fue el principal”, aseguró uno de los presentes. “Trabajamos más en pensar cuáles serán nuestros ejes de campaña. No nos juntamos para sacarle el cuero a nadie”, completó. Otro de los jefes comunales que participó del almuerzo fue más pragmático: “No podemos detenernos en pequeñeces. El problema es que la gente no tiene un mango”. Y agregó: “La verdadera resistencia está en el Congreso. A la Ley Bases y al DNU 70/2023 se les puede poner un límite ahí”.

Con esa mirada puesta en la urgencia económica y el escenario legislativo, el peronismo apura los tiempos. Este lunes está prevista la reunión de apoderados para ultimar los detalles formales de cara a la inscripción del frente. Aún resta definir un punto clave: el nombre de la coalición. Solo después de eso, empezará la verdadera negociación: la de las candidaturas.