Diez provincias con incendios forestales

Un total de seis focos activos de incendio se registraban este viernes en las provincias de Corrientes, Salta y La Rioja, mientras que otros quince focos se encontraban contenidos o bajo control en siete provincias, según el reporte oficial de la jornada.



En su tercer reporte de incendios forestales, el Servicio Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) detalló que tres de los focos activos se encontraban localizados en la provincia de Corrientes, en tanto otros dos se desarrollan en Salta y un sexto en La Rioja.



En tanto, en otras siete provincias --Catamarca, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires, Misiones y Tucumán-- se registraban focos de incendios que se encontraban controlados o contenidos, de acuerdo con la información oficial.



En Córdoba, en las ciudades de Capilla del Monte, Casa Grande, Cosquín y Achiras, pudieron ser contenidos los incendios.

En Catamarca, en los departamento de El Alto y Andalgalá-Aconquija, el fuego está controlado, mientras que en Ancasti y Andalgalá-Ruta 48 están contenidos. Con respecto a La Rioja, en el departamento de Independencia, continúa un foco activo; mientras que en Tama y El Arquito. se encuentran controlados.



En tanto, en las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, los focos registrados en los departamentos de Concepción del Uruguay y Diamante, también estaban este viernes contenidos. Con respecto a la provincia de Corrientes, se informó que se registran focos activos en las ciudades de Echeverría, Ituzaingó y Mburucuya.



En la localidad de San Fernando, provincia de Buenos Aires, continúa un foco que está contenido, explicaron las fuentes.



En Salta, en los departamentos de Pampa de Guachipa y Aguaray, indica que continúan con los incendios activos, mientras que en la provincia de Misiones, en la ciudad de Apóstoles, se logró contener el fuego.



El subsecretario de Gestión de Riesgo y Protección Civil del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gabriel Gasparutti, estará este viernes en el comando de operaciones de Rosario, donde mantendrá una reunión con la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet, para analizar la situación de los incendios del Delta del Paraná.



En tanto, el jueves se reunió con el director de Defensa Civil de Catamarca, Martín Castelli, y con otras autoridades provinciales para coordinar acciones para el trabajo contra el fuego.

Por otra parte, y en consonancia con lo declarado por Juan Cabandié (ministro de Ambiente y Desarrollo Sutentable de la Nación) al pedir que la Justicia investigue las responsabilidades personales en los incendios forestales, el coordinador general de Fiscalización Ambiental de Chaco, Marcelo Churín, dijo este viernes a la prensa local que los organismos nacionales y provinciales que intervienen para extinguir y prevenir focos de incendios en la provincia “evalúan que el 90 por ciento de los casos son intencionales”.

“Son personas que no miden las consecuencias que provocan en la salud de las personas, en el ambiente, en la biodiversidad, y cuando son identificados quedan a disposición de las autoridades correspondientes”, aseguró Churín en declaraciones radiales.



En ese sentido, afirmó que “se trata de individualizar a las personas que, presumiblemente, pudieron haber causado los incendios” y que “cuando hay evidencias ciertas quedan a disposición de las autoridades policiales y con las intervenciones correspondientes de los Juzgados de Faltas”. “Hay personas a las que se puede identificar y a otras que no, pero nuestro trabajo no se limita a la extinción de los incendios sino también a colaborar en la identificación de quienes son los responsables de los hechos”, acotó.



El funcionario lamentó acciones de “personas inescrupulosas o que no piensan lo que hacen, ocasionando daños bastantes importantes e irreparables tanto en la fauna como en flora o en bienes materiales como viviendas rurales o campos”.



En cambio, valoró “la actitud de bomberos, policiales o voluntarios, y la participación de los municipios para la asistencia y abastecimiento de autobombas o camionetas de ataque rápido al fuego”. También destacó “el aporte de la Dirección de Vialidad de herramientas y maquinarias para construir cortafuegos, como así de la Dirección Provincial de Aeronáutica que realiza la observación y vigilancia en puntos geográficos considerados muy críticos”.



"Hay un trabajo coordinado que nos permite afrontar estas situaciones porque en el parque nacional El Impenetrable los brigadistas pudieron llegar a un lugar de muy difícil acceso mediante el helicóptero de la provincia para extinguir un foco de incendio”, añadió.

Daños a los grupos de riesgo

La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advirtió sobre los daños que provoca la inhalación de humo producida por incendios forestales, sobre todo en personas mayores, embarazadas y niños, y recomendó mantener ventanas y puertas cerradas y evitar el aire acondicionado.



"El humo de los incendios forestales afecta más a los grupos de riesgo: los adultos mayores, las mujeres embarazadas, los niños (especialmente los más pequeños) y las personas con afecciones respiratorias y cardíacas preexistentes", remarcó un comunicado de la SAP, respecto a los incendios que afecta a las islas del Delta y la provincia de Córdoba.



En ese sentido, la médica pediatra Marisa Gaioli, secretaria del comité de salud infantil y ambiente de la SAP, explicó que "la vulnerabilidad de los más pequeños se debe a que tienen un organismo inmaduro, con condiciones anatómicas diferentes y que se encuentra en crecimiento y desarrollo".



"Consumen más cantidad de aire por kilo de peso y por día, respiran en forma más acelerada y su demanda de oxígeno es mayor y sus pulmones no se encuentran totalmente desarrollados; esto los coloca en una situación de mayor riesgo al respirar aire contaminado", sostuvo Gaioli.



Según los especialistas, inhalar el humo puede tener efectos inmediatos en la salud, tales como tos, dificultad para respirar, irritación en los ojos y garganta, rinorrea, bronco obstrucción, dolor de pecho, cefalea, crisis de asma, cansancio y decaimiento.



Desde el Comité de Salud Infantil y Ambiente de la SAP recomendaron una serie de medidas de prevención como prestar atención a los informes locales sobre la calidad del aire y evitar estar al aire libre o hacer deportes, cuando ocurra un incendio forestal en el área, y "si fuera necesario, permanecer en la vivienda con las puertas y ventanas cerradas".



Otra recomendación es evitar utilizar el aire acondicionado "para evitar el intercambio con el aire exterior" y disminuir el aumento de la contaminación del aire interior: "No fume, no encienda velas, chimeneas, salamandras, no barra ni sacuda el polvo de muebles o utilice trapos mojados para limpiar".



Los especialistas indican que en caso de tener enfermedades previas, "seguir el plan para manejar los síntomas respiratorios según le haya indicado el médico o consulte al centro de salud más cercano a su domicilio si los síntomas se agravan".



"Si es imprescindible salir de su casa, y se ha declarado estado de alerta, utilice mascarillas o barbijos de protección, que en los casos de incendios forestales las apropiadas son las N95 o P100 sobre todo para aquellos que presenten enfermedades respiratorias o cardiovasculares", aseguraron.



A su vez, reforzaron el el mensaje respecto a que las mascarillas comunes de papel o tela que se utilizan para la protección de Covid-19 "no previenen de la inhalación de humo".