Un protocolo audiovisual para "volver de la manera más segura posible"

Alejandra Darín y Alejandra Rincón, autoridades de la Asociación Argentina de Actores (AAA), destacaron el "consenso" que rodeó a la creación del protocolo para la reactivación del sector audiovisual, que se presentó esta semana. Informaron, además, que ahora la entidad se encuentra trabajando en un documento para el retorno de la actividad teatral. En diálogo con Página/12 se expresaron sobre otros temas de actualidad: el conflicto con Polka y el surgimiento de la Asociación Civil de Trabajadores del Arte, entre ellos.

Borradores formulados por sindicatos y cámaras fueron unificados en un único documento por el Ministerio de Cultura de la Nación y la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. El "Protocolo general para la prevención de la Covid-19 en el rodaje y/o grabación de ficción para cine, televisión y plataformas" debe ser aprobado por el Poder Ejecutivo. Contempla la implementación de sistemas de información, protocolos específicos para cada etapa, concientización sobre cuidados, provisión de elementos de protección personal adecuados según las necesidades de cada tarea. Su implementación dependerá de la fase epidemiológica de cada jurisdicción. Se aplicará un desglose que permita evaluar la viabilidad de cada proyecto. ¿Cambiará la ficción? Un dato: las escenas de contacto físico se encuadrarán, de aprobarse este protocolo, en un plan especial que incluye testeos regulares.

El documento de 70 páginas cuenta con la adhesión de más de 20 entidades, entre ellas la Cámara Argentina de Productoras Independientes de TV (CAPIT), Directores Argentinos Cinematográficos (DAC) y el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP). "Es un texto ejemplar, tiene un desarrollo muy detallado en algunos contenidos. Por ejemplo, al maquillaje dedica siete páginas", destacó Rincón, secretaria adjunta de la AAA. "Fue un trabajo más que interesante en el que primaron la protección y la seguridad como norma. Se dejaron las diferencias que podía haber para llegar a un consenso y volver de la manera más segura posible. Aunque sabemos que hasta que no haya una vacuna seguridad no habrá en ninguna parte del mundo."

"Es una epopeya", definió Darín, presidenta del gremio, quien manifestó su malestar por el hecho de que algunos medios titularan que el protocolo fue presentado sólo por la Asociación de Actores. "Va de la mano con la idea que se fogoneó en el primer tiempo y nos trajo muchos disgustos. Siendo un sindicato que representa actores sería una contradicción ridícula que no defendiéramos el trabajo. TN, que publicó aquél título, responde a un grupo empresarial con el que estamos en conflicto. No es casual. No se confundieron." La Asociación también fue criticada por actores y actrices por no ocuparse de resolver la situación o no brindar respuestas. Ante esto, Darín y Rincón respondieron que la entidad trabajó en el protocolo desde abril, a la par que encaraba otras gestiones con el Gobierno para acompañar a "los más vulnerables", en un contexto de más del 90 por ciento de desocupación en el sector. "Muchos colegas se informan más por televisión que por los comunicados de Actores", cuestionó Darín. "Nos ocupamos desde el día 1", aclaró Rincón.

En medio de la pandemia nació la Asociación Civil de Trabajadores del Arte (ACTA), que con un centenar de miembros se propone nuevos abordajes en la era del consumo audiovisual. Hay quienes la entienden o presentan como una respuesta a cierto malestar con la AAA. "No me causa problema. Me gusta que la gente opine, se reúna, piense. Tienen todo el derecho a hacer lo que les parezca", sostuvo Darín. "Nos reunimos tres veces. Nos preguntaron cosas, son afiliados nuestros. Me hubiera gustado más que fuera desde dentro de Actores, seguro", aclaró. "Actrices Argentinas o la carta pública con 2600 firmas (de comienzos de agosto) también están por fuera del sindicato. Es lógico. Somos un grupo heterogéneo", concluyó.



Respecto de los protocolos para el regreso del teatro, la Asociación trabaja en conjunto con la Asociación Argentina de Empresarios Teatrales y Musicales (AADET) para el ámbito del teatro comercial. Recientemente, la AAA le hizo a AADET una devolución de un borrador y está a la espera de que se reabra la mesa de trabajo. Para el teatro independiente se cocinará otro protocolo y el diálogo será con las agrupaciones del sector que trabajan en este tema. "Las medidas de prevención son más o menos las mismas que para el sector audiovisual. El tema del público tendrá que evaluarlo el Gobierno con los empresarios", apuntó Rincón.

La presidenta del gremio asistió esta semana a una reunión virtual con la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión en la que representantes de sindicatos de la industria audiovisual analizaron la situación de Polka. Darín afirmó en ese contexto que "no es cierto que la empresa, cuyo accionista mayoritario es el Grupo Clarín, que ha recibido incluso la ayuda del Estado a través de ATP, no pueda sostener el funcionamiento de la misma". "Se le ocurrió no pagar los salarios cuando había un decreto presidencial que decía que había que pagarlos. Presionaron de tal manera que los actores terminaron arreglando con una quita del 30 por ciento", explicó. Durante la reunión buscó "visibilizar el atropello" y "exponer a quienes no apuestan a la industria nacional y priorizan sus intereses económicos por sobre derechos laborales y puestos de trabajo".