Primer freno por la expansión del covid-19

Desde hoy, y por 14 días, se cerrarán todas las actividades a partir de las 19.30 en la zona metropolitana de Rosario para tratar de evitar que siga aumentando el número de contagios por coronavirus. "La idea es que disminuyamos circulación y no actividades en esta instancia, en lo que ha sido la posibilidad de resguardar la cantidad de camas para estar atendiendo a todos los rosarinos y a toda la región el mejor cuidado posible", indicó el gobernador Omar Perotti, tras haber mantenido una reunión con intendentes, entre ellos Pablo Javkin. El gobernador valoró el comportamiento y los esfuerzos de la población, que permitió retomar un nivel de actividades importante, y abogó para que ninguna retroceda o tenga que cerrarse. "Hoy tenemos que decirles que hay que poner un freno a cierto nivel de movilización de gente para disminuir los contagios", apuntó. Los anuncios fueron realizados luego de difundirse los números de ayer, con nuevos récords desde el inicio de la pandemia: 508 casos en la provincia y 267 en Rosario.

Los anuncios del gobernador, quien estuvo acompañado por la ministra de Salud, Sonia Martorano, fueron seguidos virtualmente por varios intendentes de Rosario y el Gran Rosario. "Vamos a introducir algunos cambios, está claro que en los últimos días se nos ha acelerado la tasa de contagios, y queremos que este gran aglomerado siga resguardado y con la capacidad de respuesta sanitaria que hasta aquí ha tenido", introdujo Perotti, para luego señalar: "Vamos a estar suspendiendo todas las actividades a partir de las 19.30, no va haber un listado, después de esa hora sólo las farmacias de turno y los comercios que trabajen con delivery, hasta las 23, y take away hasta las 22". La medida, precisó el gobernador, abarca desde Timbúes hasta Arroyo Seco.

Perotti agregó que "cada una de las localidades quedan facultadas a disminuir estos horarios", y aclaró que "quedan permitidas, también con ese horario, las caminatas recreativas, manteniendo el distanciamiento y el uso de barbijo en los espacios públicos. La idea es que podamos mantener circulación, actividad, pero no aglomeración. Por 14 días vamos a tomar esta decisión para tener una expectativa concreta de disminuir el nivel de contagios". Las restricciones horarias, señaló el gobernador, también se aplicarán en Venado Tuerto y Firmat.

Además de los 267 casos de Rosario, el Ministerio de Salud provincial confirmó 27 de Venado Tuerto, 25 de Las Rosas, 23 de Santa Fe (donde se anunció la circulación comunitaria), 21 de San Lorenzo, 18 de Soldini, 14 de Villa Gobernador Gálvez, 13 de Villa Constitución, 12 de Firmat, 11 de Santo Tomé, y 9 de Funes, entre las localidades con mayor número de contagios registrados ayer. El total de casos desde el comienzo de la pandemia en la provincia a la fecha es 6.737. Por otra parte, informaron que fallecieron tres personas con covid-19 (47, 71 y 82 años) con residencia en Rosario y con comorbilidades, sumando 74 fallecidos en la provincia.

59 pacientes se encuentran internados en cuidados intensivos: 28 con asistencia respiratoria mecánica y 31 sin asistencia respiratoria mecánica. 174 pacientes se encuentran internados en sala general. Los demás casos confirmados presentan una evolución favorable. Desde la cartera de Salud provincial detallaron que hay 4.347 pacientes recuperados y 2.316 pacientes activos.

El ascenso de la curva de contagios, la tasa de duplicación y la ocupación de camas críticas se vio reflejada en el informe semanal de coronavirus presentado ayer por la Municipalidad con datos al 27 de agosto. De los 2.909 casos confirmados desde el inicio de la pandemia, 1.201 continuaban activos, mientras 1.679 son los recuperados (57,7%). Fallecieron 26 personas, por lo que la tasa de letalidad por la enfermedad es de 0,89, más baja que la de toda la provincia (1,1) .



El porcentaje de casos confirmados según la noción de foco se distribuye de la siguiente manera: Importado (2,9%), contacto estrecho (28,1% ), circulación comunitaria (30,9%), trabajador de salud (6,3%) y en investigación (31,8%). El mayor número de casos activos corresponden al Distrito Centro (442), seguido por el Distrito Noroeste (187), Norte (171), Sur (145), Sudoeste (131) y Oeste (125).

De todos modos, uno de los números que preocupa a las autoridades sanitarias de la ciudad es el tiempo de duplicación de casos que se aceleró de 15 a 11 días. Lo mismo sucede con el índice RT, el promedio de contagios por cada caso positivo, pasó de 1,29 a 1,51. Respecto a la ocupación de camas por Covid es del 8% en los efectores públicos y 7,5% en los privados. Las plazas críticas en el sector público alcanza el 75%.

Se llevan realizados 27.579 testeos en el Laboratorio del CEMAR, 19.437 de Rosario. Además se están realizando testeos en los distintos Centros de Salud de la ciudad. En el marco del Plan Detectar continúan las intervenciones territoriales. Se realizaron en los barrios Empalme Graneros, Ludueña Sur, Santa Lucía, Las Flores, Casiano Casas, Ludueña, Cagancha, Las Flores, 17 de agosto y La Granada. Fueron visitadas 2608 familias, 547 personas fueron hisopadas y el porcentaje de positividad es de 8%.