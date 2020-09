Un proceso de cambio decidido

El diputado provincial Leandro Busatto salió al cruce de los dichos de "dos diputados del Frente Progresista que dijeron que durante la pandemia los delitos 'bajaron en todo el país, pero en Santa Fe subieron'. Lo hicieron sin sustentarlo con datos. No es extraño: porque fueron ellos quienes convirtieron a Santa Fe en la provincia más violenta, pero lo niegan", disparó el presidente del bloque del PJ. "Entre el 2012 y 2019, hubo un descenso de los homicidios en 18 provincias y en la que más crecieron fue en la provincia de Santa Fe y no lo pudimos resolver todavía, porque cuando llegamos dijimos que había que hacer una nueva policía y una nueva conducción y estamos trabajando en eso. Para lograrlo debemos cambiar el perro y no el collar", agregó. "Pero sin dudas hemos empezado un proceso decidido y contundente de investigación del crimen organizado, que está trayendo consecuencias difíciles de pensar en la provincia de Santa Fe hasta hace muy poco y que vincula a empresarios inescrupulosos, algunos sectores de la policía, algunos sectores de la justicia y una mirada atónita de la política en algunos ámbitos”. Y enseguida el apunto sus dardos al ex responsable de Seguridad y actual diputado por sus críticas: "Con la actitud de (Maximiliano) Pullaro sentí vergüenza ajena, porque si hay una gestión que fracasó notablemente en Seguridad fue la del Frente Progresista".

En esa línea analizó que "el promedio de homicidios en Rosario hasta 2007 era 101 por año: en los 12 años posteriores pasó a 181 (79% más). Los principales críticos de la seguridad hoy son quienes empeoraron todos los índices. Y encima ahora dicen que en la pandemia subieron los delitos en Santa Fe".

Busatto asegura, basado en los datos del Ministerio Público de la Acusación, que los robos bajaron respecto al último semestre de 2019. De hecho, es el número más bajo desde 2016, ya que en los años posteriores se registró un aumento sostenido de este delito: de 38517 en el ultimo semestre de 2019 a 25.732 en el primer semestre de este año".

El diputado hecha mano entonces de los hurtos: "hay una pronunciada baja respecto al último semestre de gestión del Frente Progresista: de 11463 en el último semestre 2019 a 7.687 en los seis primeros meses de 2020".

Otro de los ítem destacados es el abuso de armas , que es cuando se dispara un arma de fuego, pero no se hiere a la otra persona. "También se observa una baja respecto al semestre anterior: de 1052 a 998 casos" asegura el legislador

Basado en estas cifras, el diputado peronista planteó que "sería bueno conocer las fuentes de los diputados del FPCyS para decir que 'los delitos subieron durante la pandemia'. Desde esta banca, cada vez que hacemos una afirmación, la sostenemos con documentación. Es nuestra responsabilidad. Y creemos que es extensiva a cada banca".

En esa línea el legislador que "es falso que los índices de seguridad empeoraron. Este intento de instalar esa idea obtura la discusión sobre en qué situación se recibió la provincia". Y para reforzar destacó que "entre julio de 2019 / Junio de 2020 los homicidios fueron 363, similares al promedio de Junio 201/ Mayo 2020 que sumaron 358 o mayo 2019 /Abril 2020 cuando sumaron 372". Por eso, Busatto recordó el estado en el que se recibió el Ministerio de Seguridad: "con 4 de cada 10 autos de la Policía de Acción Táctica y Policía Comunitaria fuera de servicio".

Pero la polémica no quedó allí sino que se extendió a otros cortocircuitos de los últimos dias en la Legislatura. "Nos parece llamativo también que la oposición no quiera que el ministro de Seguridad Marcelo Sain concurra a la Cámara para que explique su denuncia sobre cómo se le pagó con Fondos Reservados a dos abogados para que defiendan a policías acusados de secuestrar y desaparecer a Franco Casco, un caso emblemático de violencia institucional en la provincia".

En esa línea, recordó que "el jueves hubo gritos en el recinto de la Cámara. Gritos que, sin embargo, son menos estruendosos que el silencio sobre esta denuncia en torno al caso Casco. De quiénes eran los otros clientes de esos abogados del Ministerio de Seguridad. Y de un ex funcionario de seguridad detenido en Rafaela", dijo en referencia a Andrés Andereggen, ex responsable del Ministerio de Seguridad en el nodo Rafaela, quien cayera preso hace unos días por haber extorsionado a una familia para poder cobrarle una deuda de juego.