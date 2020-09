Heller: "El proyecto puede aprobarse en un mes"

El diputado Carlos Heller, uno de los impulsores del proyecto de ley para crear un aporte extraordinario a las grandes fortunas, consideró este domingo que "el proyecto puede aprobarse en un mes".

El legislador del Frente de Todos expresó que "diputados de la oposición dieron su respaldo al proyecto de aporte solidario", aunque aclaró que aún no conoce qué postura tomarán al respecto los legisladores de la principal fuerza opositora: "No he tenido contacto con legisladores de Juntos por el Cambio por este tema", remarcó. "Este aporte solidario dará ayuda al plan Progresar", agregó.

Sólo estarán alcanzados por la iniciativa quienes posean una riqueza declarada superior a los 200 millones de pesos, quienes tributarán una alícuota del 2 por ciento, que se incrementa a medida que aumenta el patrimonio. Se trata de aproximadamente 12.000 personas. Alrededor de la mitad de las personas alcanzadas por este aporte tienen entre 200 a 400 millones de pesos. Las tasas superiores al 2 por ciento alcanzarán a menos de 300 personas. Los bienes declarados en el exterior tributarán alícuotas 50 por ciento mayores. Se estima recaudar aproximadamente 300.000 millones de pesos.