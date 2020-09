Denuncian compra de votos en el BID

El ex canciller de Perú Rafael Roncagliolo denunció que la campaña de Mauricio Claver-Carone, asesor de Donald Trump para América Latina, para la presidencia del BID incluye la compra de votos. En un artículo publicado en el diario peruano La República, Roncagliolo hizo referencia a estos virtuales sobornos al sostener que "algunos gobiernos latinoamericanos renuncian a su dignidad e intereses" al apoyar la candidatura del estadounidense, representante del ala más derechista del Partido Republicano.

En lo que denomina "intercambio de favores personales", menciona que se ha ofrecido la vicepresidencia del BID a un brasileño, y otras altas posiciones a los ministros de Economía de Ecuador y de Jamaica. "Otra forma de compra de votos sería la efectuada con Colombia: se le otorga un millonario crédito y el presidente Iván Duque ejerce de jefe de la campaña electoral de Claver-Carone", agregó Roncaglio en su denuncia.

Claver-Carone es el primer estadounidense en postularse para un cargo que siempre fue ocupado por latinoamericanos, en una regla no escrita de la política regional. También mantienen su candidatura el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, y la ex presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Roncagliolo fue crítico además del gobierno de Perú, que todavía no definió la posición que adoptará en la elección que se realizará en la asamblea del organismo pautada para el próximo 12 de septiembre aunque Argentina, Chile, México, Costa Rica y la Unión Europea han pedido aplazarla hasta marzo de 2021. El ex canciller advirtió que "el silencio es otra manera de apoyar" y citó a otro ex canciller y emblema de la diplomacia peruana, Carlos García Bedoya, quien sostuvo que "quien no actúa quien no arriesga".