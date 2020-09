Netflix permite ver gratis parte de su contenido

El avance de plataformas como Amazon Prime y Disney+ empieza a modificar un escenario que en los últimos años estuvo dominado por Netflix. Ante la aparición de la competencia, el gigante del streaming busca ahora modificar sus estrategias de promoción y en ese marco decidió ofrecer gratis algunos de sus contenidos.

La decisión de Netflix implica que el material liberado puede ser visto sin necesidad de estar suscripto a su servicio. El catálogo al que es posible acceder en forma gratuita incluye capítulos iniciales de series, películas y documentales.

Qué se puede ver gratis en Netflix y cómo

Para acceder al contenido se debe entrar a la página promocional de Netflix. La plataforma indicó que con el tiempo la lista de material que se puede ver gratuitamente irá cambiando. Actualmente están disponibles los siguientes títulos:

Stranger Things

Muder Mystery

Elite

The Boss Baby: Back in Business

Bird Box

When They See Us

Love is Blind

Los dos Papas

Our Planet

Grace and Frankie