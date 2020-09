Ultraderecha y pandemia

¿Cómo entender este peligroso avance de los sectores de derecha, fascistas, intolerantes y violentos en tiempos de pandemia? En varios lugares del mundo estamos viendo el recrudecimiento de la acción de grupos claramente alineados con las ideas racistas, homofóbicas, salvajes y particularmente defensores del sistema capitalista a ultranza.



Detrás de esto se puede ver una amplia manada de simpatizantes del odio, la ignorancia, el revanchismo, lúmpenes y descerebrados terraplanistas y cultores de las más variadas barbaridades disfrazadas de reclamo político, fogoneados y utilizados por la oposición al gobierno nacional.

Es decir un combo peligroso, agresivo y dispuesto a imponerse mediante actos violentos contra el mayoritario resto de la sociedad.

Hay un resurgimiento de la ultraderecha, de las ideas más oscurantistas, retrógradas y miserables.

No es para subestimar, no es para tomar en broma. Es muy serio y por lo tanto merece que se analicen las causas de semejante accionar. En nuestro país vimos cómo tratan de apoderarse de nuestros símbolos, la bandera, las fechas patrias, para manifestar el odio extremo contra todo.

No tienen límites, mezclan todo, sosteniendo barbaridades y atacando cualquier cosa que tenga que ver con derechos de las mayorías, medidas de protección a la salud, y por sobre todo para sostener el odio hacia lo nacional y popular, poniendo en el centro la figura de la vicepresidenta de la Nación a quien no le perdonan seguir siendo la principal referencia de la política en nuestro país.

Estar atentos, aplicarles el rigor de la ley cuando cometan delitos (marchar sin tener en cuenta los protocolos, agredir a periodistas, etc., por ejemplo) y cuando la cuarentena nos lo permita, movilizar a la mayoría de la población que no comulga con esas acciones para demostrar que somos muchos los que defendemos la legalidad democrática y no permitiremos nunca más este accionar antidemocrático y antipopular.

Hector Marinangeli